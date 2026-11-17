Ανεπούλωτες παραμένουν οι εισοδηματικές απώλειες που υπέστησαν τα ελληνικά νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της πολυετούς κρίσης, παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει αφήσει πίσω της την οξεία φάση και εμφανίζει πλέον βελτιωμένες αναπτυξιακές προοπτικές.

Αυτό τόνισε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference, στο Μπουένος Άιρες, θέτοντας την ανάκτηση των εισοδημάτων και την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας.

Το βαθύ «αποτύπωμα» της κρίσης στα νοικοκυριά

Όπως υπενθύμισε ο κ. Στουρνάρας, στην κορύφωση της κρίσης το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είχε υποχωρήσει κατά περίπου 26% σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα, ενώ το πλήγμα στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών υπήρξε ακόμη βαρύτερο, φθάνοντας το 36%.

Σύμφωνα με τον κεντρικό τραπεζίτη, αμφότερα τα μεγέθη εξακολουθούν μέχρι σήμερα να παραμένουν χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την κρίση, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να εξακολουθεί να υπολείπεται αισθητά του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα.

Για να ξαναρχίσει ουσιαστικά η διαδικασία σύγκλισης, υπογράμμισε, δεν αρκεί μια απλή σταθεροποίηση, αλλά απαιτείται τα πραγματικά εισοδήματα στη χώρα να αυξάνονται επί σειρά ετών με ρυθμό ταχύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παραγωγικότητα και δημογραφικό: Οι προϋποθέσεις για πραγματικές αυξήσεις

Η διατηρήσιμη άνοδος των πραγματικών μισθών περνά, ωστόσο, υποχρεωτικά μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας, η οποία παραμένει αδύναμο σημείο της ελληνικής οικονομίας.

Όπως σημείωσε ο διοικητής της ΤτΕ, μολονότι η παραγωγικότητα της εργασίας έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα, εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα.

Η άνοδός της χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταγωνίζονται διεθνώς και οι πραγματικές αποδοχές να αυξάνονται χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Την εξίσωση δυσκολεύει περαιτέρω το δημογραφικό πρόβλημα, καθώς η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να περιορίσει τη συμβολή της εργασίας προς το τέλος της δεκαετίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μελλοντική ανάπτυξη και η δημιουργία εισοδήματος θα εξαρτηθούν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από τις επενδύσεις, την τεχνολογική αναβάθμιση και την καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων.

Η επενδυτική ώθηση και το επόμενο μεγάλο στοίχημα

Στον αντίποδα της εισοδηματικής υστέρησης, ο κ. Στουρνάρας ανέδειξε την αξιοσημείωτη πρόοδο στη συσσώρευση κεφαλαίου και την εξωστρέφεια.

Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν από περίπου 11% του ΑΕΠ το 2019 σε περίπου 18% το 2025, με ποιοτική στροφή προς τον εξοπλισμό, την έρευνα, το λογισμικό και τις άυλες υποδομές, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διπλασίασαν σχεδόν το μερίδιό τους, προσεγγίζοντας τα δύο πέμπτα του ΑΕΠ από περίπου ένα πέμπτο στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ώθηση διαδραμάτισαν οι πόροι του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας —όπου η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη κατανομή αναλογικά με το ΑΕΠ και υψηλές εκταμιεύσεις— καθώς και το δανειακό του σκέλος, που κινητοποίησε ιδιωτικά κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό για έργα υποδομών, δεξιοτήτων και πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Παράλληλα, αν και παραμένει ανοιχτό το μέτωπο του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών —το οποίο απαιτεί υψηλότερη εγχώρια αποταμίευση και εξαγωγικές επενδύσεις, πέρα από την αυξημένη κάλυψη κατά το ήμισυ από Άμεσες Ξένες Επενδύσεις το 2025 έναντι 4% το 2008— η δημοσιονομική προσαρμογή και η επενδυτική βαθμίδα αποκατέστησαν την αξιοπιστία της χώρας.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον, κατέληξε ο διοικητής της ΤτΕ, είναι να μετατραπεί αυτή η αποκατεστημένη εμπιστοσύνη σε υψηλότερη παραγωγικότητα, ουσιαστική αύξηση των εισοδημάτων και σταθερή σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.