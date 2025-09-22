«Η μεγάλη πρόοδος στα έσοδα δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο και η Κομισιόν δίνει το οκ ένα μέρος να αναδιανεμηθεί στους πολίτες.

Δέκα μονάδες το χρόνο μειώνουμε το χρέος, αυτή είναι η σημαντικότερη επιτυχία», δήλωσε σήμερα μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Ο κεντρικός τραπεζίτης, ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθούμε στο φάσμα νέας χρεοκοπίας, αν η χώρα συνεχίσει σε αυτό το μοντέλο.

«Εάν ξαναμοιράσει το χρέος με επιταγές στον λαό ο πρωθυπουργός, θα βρεθούμε όπου ήμασταν το 2010. Η αναδιανομή του φόρου εισοδήματος αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική στην τσέπη του κάθε νοικοκυριού από τυχόν μείωση ΦΠΑ».

Για τις μειωμένες επενδύσεις υποστήριξε ότι «όταν οι επενδύσεις υστερούν, σημαίνει ότι υστερεί η παραγωγικότητα και τα πραγματικά εισοδήματα, υπάρχει αλληλουχία. Λόγω της κρίσης πέσαμε πολύ χαμηλά σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης.

Τώρα συγκλίνουμε σιγά-σιγά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με ρυθμό 1,5%. Αν αυξήσουμε 30% τον μισθό αύριο, θα χρεοκοπήσουμε. Θέλω να πω, δεν μπορείς να αυξάνεις τους μισθούς σε μια χώρα, αν δεν αυξάνεις πρώτα την παραγωγικότητα.

Παραγωγικότητα σημαίνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, καθιστώντας την οικονομία πιο ευέλικτη. Η Ελλάδα έχει αύξηση 60% στον τομέα των επενδύσεων από το 2019, με τα 4/5 αυτών σήμερα να είναι παραγωγικές».

Ως προς τον κατώτατο μισθό, δήλωσε ότι σε όλα τα κράτη αυτός έχει και στοιχεία κρατικής παρέμβασης. «Αν δεν ίσχυε αυτό, ίσως να ήταν χαμηλότερος από σήμερα.

Δεν σημαίνει ότι το κράτος όμως καθορίζει όλους τους μισθούς, είναι άλλο πράγμα ο κατώτατος και άλλο ο μέσος μισθός», προσθέτοντας ότι «δυστυχώς δεν υπάρχει λεφτόδεντρο.

Για να μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις μισθών, θα πρέπει να υπάρχει αντίκρισμα παραγωγικότητας. Αν δεν υπάρχει αντίκρισμα, θα κλείσουν οι επιχειρήσεις, θα αυξηθεί η ανεργία, όπως είχε γίνει και παλιά. Εμείς την περάσαμε τη φάση αυτή ως Ελλάδα.

Δώσαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο παρελθόν, με αποτέλεσμα την περίοδο αυτή να έχουμε τον χειρότερο συνδυασμό: χαμηλότερη ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρώπη και υψηλότερο πληθωρισμό. Σήμερα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα».

Για τις συνθήκες ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο υπογράμμισε ότι αρχίζει να είναι ικανοποιημένος με τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μικρότερων τραπεζών που το ονομάζουμε “5ο Πόλο”. Δεν είναι μόνο η Credia Bank, αλλά είναι η Optima, είναι και η Viva, είναι και η ABB, είναι και οι συνεταιριστικές.

Έχω πει πολλές φορές πως κατά την άποψή μου η πιο πετυχημένη τράπεζα στη χώρα είναι η Τράπεζα της Καρδίτσας, διότι χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος μπόρεσε και αναπτύχθηκε και έσωσε τον κόσμο από τον Daniel, δίνοντας δάνεια.

Τον 5ο Πόλο τον φτιάξαμε με πολύ μεγάλη δυσκολία και αντιδράσεις. Ο ανταγωνισμός είναι αυτό που θέλω να κάνουμε στην ελληνική οικονομία».