Κατάλληλα διαμορφωμένα στα υφιστάμενα επίπεδα είναι τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, υπογραμμίζοντας ότι είναι πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του στο Econostream «τα σημερινά επίπεδα των επιτοκίων της ΕΚΤ είναι κατάλληλα διαμορφωμένα και πλήρως συμβατά με την απαρέγκλιτη δέσμευσή μας στον συμμετρικό στόχο του 2% για τον πληθωρισμό».

Ο ίδιος σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση της συνέντευξης από την ΤτΕ αναφέρει ότι η «η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να παραμείνει σε ετοιμότητα να προσαρμόσει τα επιτόκιά της είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω ανάλογα με τις περιστάσεις, τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ».

Η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι η ενδεδειγμένη

«Επί του παρόντος η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι η ενδεδειγμένη δεδομένου ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε πορεία προσέγγισης του στόχου μας 2% μεσοπρόθεσμα, αν και οι προβολές δείχνουν μια ελαφρά προς τα κάτω απόκλιση το 2026 και το 2027. Το βασικό συμπέρασμα από τις προβολές είναι ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ επιδεικνύει ανθεκτικότητα», υπογράμμισε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Παρ’ όλα αυτά, παρατήρησε, «το ότι η κατεύθυνση της νομισματικής μας πολιτικής “είναι η ενδεδειγμένη” δεν σημαίνει ότι τα βασικά επιτόκια είναι κλειδωμένα». Οι νομισματικές αρχές παρακολουθούν τους κινδύνους για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα και είναι έτοιμες να αντιδράσουν άμεσα, ανέφερε.

«Πρέπει να διατηρήσουμε τις επιλογές μας ανοιχτές και να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τα βασικά επιτόκια είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω, διατηρώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνοντας αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση», επεσήμανε.

«Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας σε όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες, χωρίς να δεσμευόμαστε εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων», προσέθεσε. «Σε περίπτωση που βρεθούμε σε καλύτερη ή δυσμενέστερη θέση απ’ ό,τι αναμενόταν, θα ενεργήσουμε αναλόγως».

Αισιοδοξία για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη

Τέλος κ. Στουρνάρας εξέφρασε αισιοδοξία σχετικά με την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ. «Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι οι οικονομικές προοπτικές θα ενισχυθούν περαιτέρω», ανέφερε. «Η οικονομία της ζώνης του ευρώ έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και αναμένεται να αναπτυχθεί με σταθερούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια».

Η ανάπτυξη υποστηρίζεται από την εύρωστη εγχώρια ζήτηση και τον ακμαίο τομέα των υπηρεσιών, δήλωσε ο κ. Στουρνάρας. Οι επενδύσεις στην τεχνολογική και ψηφιακή καινοτομία, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, πιθανόν να συμβάλουν επίσης στην ανάπτυξη στο μέλλον, προσέθεσε.

«Παράλληλα, οι υψηλές δημόσιες επενδύσεις στην άμυνα και τις υποδομές αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα», εκτίμησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ