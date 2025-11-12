«Το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί και ήδη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, υποστηρίζοντας την πράσινη μετάβαση και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα – και είναι ουσιώδες να συνεχίσει να διευρύνει αυτόν τον ρόλο, καθώς πέρα από τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, η χρηματοδότηση της προσαρμογής αποτελεί και σαφή επιχειρηματική ευκαιρία», υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σήμερα στο πρώτο Ελληνογερμανικό Sustainability Forum «NEW World – NEW Sustainable Policy, και προσέθεσε ότι η δράση για το κλίμα δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αντιθέτως, πρέπει να ενσωματωθεί ως στοιχείο της απάντησης σε αυτές τις προκλήσεις.

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι στην στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος στη μελέτη και υλοποίηση μέτρων προσαρμογής στον τομέα των υδατικών πόρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, κυρίως μέσα από την εφαρμογή των σχεδίων συνδυασμένης υδατικής διαχείρισης, των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής (ΠεΣΠΚΑ) και της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), η οποία παρακολουθείται μέσω του έργου Adaptive Greece.

Υπογράμμισε δε ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και πολλαπλούς μετασχηματισμούς, η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να ξεκλειδώσει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

«Το έργο οργανισμών και θεσμών, όπως της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ευρύτερα του Ευρωσυστήματος, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αναγνώριση ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες δημιουργούν χρηματοοικονομικούς κινδύνους αλλά και ευκαιρίες που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διαχειριστούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της πράσινης μετάβασης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και είναι ουσιώδες να συνεχίσουμε να διερευνούμε και να επεκτείνουμε τη δράση μας σε αυτόν τον τομέα.» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος