Στα όρια του θεσμικού ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) όσον αφορά την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας αναφέρθηκε ο διοικητής της, Γιάννης Στουρνάρας, απαντώντας σε επιστολή της τομεάρχη Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη.

Ο κ. Στουρνάρας διευκρίνισε ότι, βάσει του ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου, η τιμολόγηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε προηγούμενη εποπτική έγκριση.

Πρωτεύουσα ευθύνη της κεντρικής τράπεζας αποτελεί η διασφάλιση της φερεγγυότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ώστε τα ασφάλιστρα να καλύπτουν τους αναλαμβανόμενους κινδύνους χωρίς να απαιτείται συστηματική προσθήκη νέων κεφαλαίων.

Παράλληλα, η ΤτΕ επιβλέπει τις εσωτερικές διαδικασίες των εταιρειών για τον σχεδιασμό των προϊόντων τους, με σκοπό τη διατήρηση μιας εύλογης σχέσης ποιότητας και αξίας για τους καταναλωτές.

Σχετικά με τον μηχανισμό αυξήσεων, ο διοικητής της ΤτΕ εξήγησε τη λειτουργία του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίστρων (Ε.Δ.Α.), ο οποίος θεσπίστηκε με τον Ν.5170/2025 και εξειδικεύτηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ο δείκτης αυτός, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ βάσει απογραφικών στοιχείων της αγοράς, συνεκτιμά τη μεταβολή των δαπανών νοσηλείας και τον ηλικιακό παράγοντα των ασφαλισμένων.

Ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας ξεκαθάρισε ότι ο Ε.Δ.Α. δεν μπορεί να εκληφθεί ως ένα οριζόντιο και απόλυτο όριο για κάθε εταιρεία, καθώς κάθε ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει διαφορετικό χαρτοφυλάκιο, προφίλ κινδύνου και εμπειρία αποζημιώσεων από το σύνολο της αγοράς.

Τέλος, σημείωσε ότι η ΤτΕ παρακολουθεί αλλά δεν έχει νομική δυνατότητα παρέμβασης στα έξοδα πρόσκτησης και διαχείρισης των συμβολαίων, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια υπουργεία και τους καταναλωτικούς φορείς για τη συνολική παρακολούθηση του κλάδου.