Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε μια σαφώς πιο ενισχυμένη θέση σε σύγκριση με το παρελθόν, διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τον παγκόσμιο οικονομικό μετασχηματισμό.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική υπευθυνότητα, η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, η καινοτομία, οι παραγωγικές επενδύσεις και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποτελούν τη συνταγή για την ταχύτερη σύγκλιση με τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες και τη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών.

Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Στουρνάρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις επίμονες διαρθρωτικές αδυναμίες που εξακολουθούν να φρενάρουν την ελληνική οικονομία.

Στις κυριότερες εσωτερικές προκλήσεις συγκαταλέγονται η χαμηλή παραγωγικότητα, οι δημογραφικές πιέσεις, οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού στην αγορά εργασίας, καθώς και τα εμπόδια στη διάχυση της καινοτομίας.

Παράλληλα, κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα, όπως η δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή στέγη και οι δυσλειτουργίες στη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η αρνητική διεθνής επενδυτική θέση και ο πληθωρισμός που επιμένει πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης αποτελούν παράγοντες που απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση.

Σε διεθνές επίπεδο, οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η ενεργειακή αβεβαιότητα, ο προστατευτισμός στο εμπόριο και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης συνθέτουν ένα εξαιρετικά σύνθετο σκηνικό. Για την θωράκιση της οικονομίας απέναντι σε αυτές τις απειλές, ο κ. Στουρνάρας πρόκρινε τη διατήρηση συνετών πολιτικών και τη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων.

Η αποτελεσματική απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων πρέπει να κατευθυνθούν στοχευμένα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογικής αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη μετάβαση, η βιομηχανία και οι ενεργειακές υποδομές, ώστε να διευρυνθεί γρήγορα το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.