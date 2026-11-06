Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχεται ο κλάδος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δίνοντας ραντεβού διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 9 Δεκεμβρίου.

Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μέσα από τηλεοπτικές του παρεμβάσεις (Kontra, OPEN), υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για την πρώτη μαζική δράση τέτοιου μεγέθους εδώ και μια δεκαετία.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες επιλέγουν να κατέβουν στον δρόμο αποδεικνύει ότι η κατάσταση στην αγορά έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο.

Το τρίπτυχο της πίεσης: Ενέργεια, ρευστότητα και πληθωρισμός

Η καθημερινότητα των επιχειρήσεων υπονομεύεται σοβαρά από τη συρρίκνωση του τζίρου, τις συσσωρευμένες οφειλές και τη σημαντική πτώση της κατανάλωσης.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου εστίασε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, η οποία επιβαρύνει άμεσα την παραγωγή και τα logistics, παρασύροντας αναπόφευκτα προς τα πάνω τις τελικές τιμές των αγαθών. Ταυτόχρονα, η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους και η αδυναμία άντλησης κεφαλαίων στερούν κάθε προοπτική βιωσιμότητας για τη μικρή επιχείρηση.

Προτάσεις για ανάσα στην αγορά και πόροι χρηματοδότησης

Για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το ΕΕΑ επαναφέρει το αίτημα για ευθυγράμμιση των συντελεστών ΦΠΑ με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε περίπου 60 βασικά είδη διατροφής (όπως τα ζυμαρικά και το ρύζι).

Για την κάλυψη του κόστους τέτοιων παρεμβάσεων, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου υπέδειξε ως πηγές χρηματοδότησης τη φορολόγηση των υψηλών κερδών που καταγράφουν τα διυλιστήρια, καθώς και τα τραπεζικά μερίσματα.

Αίτημα για φορολογική ισονομία και πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης

Στο τραπέζι τέθηκε εκ νέου το χρόνιο ζήτημα της φορολογικής ανισότητας ανάμεσα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τις μικρές οντότητες.

Παράλληλα, εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό της συντριπτικής πλειονότητας των μικρομεσαίων από τον τραπεζικό δανεισμό, τα κρατικά χρηματοδοτικά εργαλεία και, κυρίως, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το μήνυμα των διεθνών εξελίξεων

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου συνέδεσε το κλίμα στην ελληνική αγορά με το αποτέλεσμα των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών, εκτιμώντας πως η κάλπη διαμορφώθηκε υπό το βάρος του κόστους στέγασης, της ακρίβειας και των λογαριασμών ενέργειας.

Καθώς παρόμοιες πιέσεις βιώνει σήμερα ολόκληρη η Ευρώπη, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές πολιτικές πρωτοβουλίες ανάσχεσης του κόστους ζωής.