Σημάδια αυξανόμενης ανησυχίας για τη μελλοντική πορεία της αγοράς κατοικίας αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις των ελληνικών νοικοκυριών, διαφοροποιώντας τη συγκρατημένα θετική εικόνα που κυριάρχησε τα προηγούμενα έτη.

Παρότι η πλειονότητα των πολιτών συνεχίζει να αναμένει άνοδο των τιμών —αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό— και αναγνωρίζει ότι οι πωλητές διατηρούν το πλεονέκτημα έναντι των αγοραστών, η πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς για το τρίτο τρίμηνο του 2026 αναδεικνύει μια αξιοσημείωτη μεταστροφή του κλίματος από θετικό σε ήπια αρνητικό.

Η εξέλιξη αυτή, εφόσον παγιωθεί και στις επόμενες μετρήσεις, ενδέχεται να λειτουργήσει ως προειδοποιητικό καμπανάκι για τις επιπτώσεις που ασκούν η διεθνής γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι πληθωριστικές πιέσεις και το κόστος δανεισμού τόσο στην κτηματαγορά όσο και στην ευρύτερη οικονομία.

Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάζονται στην έκδοση του «Δείκτη Στεγαστικού Κλίματος – Προσδοκίες και Αντιλήψεις των Ελληνικών Νοικοκυριών για την Αγορά Ακινήτων» της Τράπεζας Πειραιώς, που δημοσιεύεται τον Νοέμβριο του 2026.

Πρόκειται για μια συστηματική έρευνα η οποία διεξάγεται ανά τρίμηνο από τα τέλη του 2023, με στόχο να καλύψει το κενό των παραδοσιακών στατιστικών δεικτών. Ενώ τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν κυρίως ιστορικά δεδομένα για τιμές, νέες κατασκευές και οικιστικό απόθεμα, υστερούν στην έγκαιρη αποτύπωση των υποκειμενικών αντιλήψεων και των κοινωνικών τάσεων που τελικά διαμορφώνουν τη ζήτηση.

Οι προσδοκίες για τα επιτόκια, το διαθέσιμο εισόδημα, καθώς και επιδράσεις από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, καθορίζουν καθοριστικά την απόφαση για απόκτηση στέγης και κατ’ επέκταση τον συνολικό κύκλο της αγοράς ακινήτων.

Μέσα από τη σύνθεση των απαντήσεων σε έναν ενιαίο δείκτη —ο οποίος παρακολουθεί την τρέχουσα συγκυρία, την πορεία των τιμών, τα επιτόκια και την εισοδηματική κατάσταση των πολιτών— διαμορφώνεται μια συνολική εικόνα που παραμένει μεν συγκρατημένα θετική για το σύνολο της περιόδου, αλλά πλέον συνοδεύεται από διάχυτο προβληματισμό.

Οι αγοραστές συνεχίζουν να βρίσκονται σε αμυντική θέση απέναντι στους πωλητές, ενώ οι προσδοκίες των πολιτών για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση διατηρούνται ανθεκτικές, καταρρίπτοντας τη στερεοτυπική αντίληψη περί γενικευμένης κοινωνικής απαισιοδοξίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση απέναντι στη νομισματική πολιτική. Παρά την αποκλιμάκωση των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 4% στο 2%, η ελάφρυνση αυτή γίνεται ελάχιστα αντιληπτή από τους πολίτες.

Το φαινόμενο αποδίδεται στο ότι οι δόσεις των στεγαστικών δανείων βιώνονται ως ένα παγιωμένο, επιβαρυντικό βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό, γεγονός που προκαλεί μια εκ προοιμίου αρνητική προδιάθεση και αναδεικνύει ταυτόχρονα το έλλειμμα χρηματοοικονομικής παιδείας γύρω από τις επιδράσεις της νομισματικής πολιτικής.

Το πλέον κρίσιμο στοιχείο της ανάλυσης παραμένει η μαζική μεταστροφή των προσδοκιών στο σύνολο των δεικτών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Παρόλο που οι αναλυτές της Τράπεζας Πειραιώς υπογραμμίζουν ότι τα δεδομένα ενός μεμονωμένου τριμήνου δεν αρκούν για τη διατύπωση οριστικών συμπερασμάτων, σημειώνουν πως ενδεχόμενη επιβεβαίωσή τους στο μέλλον θα καταστήσει σαφές ότι η ενεργειακή ανασφάλεια, η αναζωπύρωση του πληθωρισμού και μια πιθανή εκ νέου σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής αρχίζουν να επιδρούν καταλυτικά στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στην προοπτική του κλάδου.