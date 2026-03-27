Η Αίγυπτος προχωρά στο κλείσιμο καταστημάτων, εστιατορίων και εμπορικών κέντρων στις 21.00 τις καθημερινές, ξεκινώντας από το Σάββατο, ως έκτακτο μέτρο για τον περιορισμό του λογαριασμού ενέργειας που έχει υπερδιπλασιαστεί, λόγω του πολέμου της Μέσης Ανατολής.

Το μίνι ενεργειακό lockdown στις επιχειρήσεις θα τεθεί σε ισχύ το Σάββατο για μια αρχική περίοδο ενός μήνα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μουσταφά Μαντμπούλι.

Δεν θα ισχύει βέβαια για τουριστικά θέρετρα.

«Τα καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα, τα εστιατόρια και οι καφετέριες θα κλείνουν όλα στις 9:00 μ.μ. τις καθημερινές, εκτός από τα βράδια της Πέμπτης και της Παρασκευής -βράδια του Σαββατοκύριακου- όταν θα τους επιτρέψουμε να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 22.00», εξήγησε, δικαιολογώντας τα μέτρα επικαλούμενος το αυξανόμενο κόστος του εισαγόμενου φυσικού αερίου.

Μια ημέρα πριν από τον πόλεμο, «ο μηνιαίος λογαριασμός μας ήταν 560 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 466 εκατομμύρια ευρώ) ανά μήνα».

Σήμερα, για την ίδια ποσότητα, η τιμή του αυξάνεται στα 1,65 δισεκατομμύρια (περίπου 1,483 δισεκατομμύρια ευρώ), εξήγησε ο κ. Μαντμπούλι.