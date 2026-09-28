Σε πρώτη φάση εξετάζουν τον περιορισμό της θερμοκρασίας σε δημόσια κτίρια, την αποφυγή της θέρμανσης εξωτερικών χώρων και την απενεργοποίηση του περιττού δημόσιου φωτισμού. Στο βάθος όμως όλοι πιστεύουν ότι… έρχεται τηλεργασία ώστε να κλείσουν κτίρια, να μειωθούν δραστικά οι μετακινήσεις των εργαζομένων, μειωμένο ωράριο καταστημάτων και της αγοράς γενικότερα, καθώς και κόφτες στη λειτουργία της εστίασης ακόμη και σε τουριστικούς προορισμούς.

Η αιτία είναι προφανής και οι λύσεις πεπερασμένες.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ενός ακόμη πανάκριβου χειμώνα, καθώς η ενεργειακή κρίση εντείνεται εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, αλλά και της απώλειας της φτηνής ρωσικής ενέργειας μετά τη ρήξη με τη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Με τις αποθήκες φυσικού αερίου σε χαμηλά επίπεδα και τις διεθνείς ροές ενέργειας υπό πίεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, σε επιστολή προς τους υπουργούς των κρατών-μελών με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου, σημειώνει πως σε συνθήκες περιορισμένης παγκόσμιας προσφοράς και έντονης μεταβλητότητας των τιμών, η μείωση της ζήτησης μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για τη συγκράτησή τους.

Στην επιστολή, την οποία αποκαλύπτει το Politico, ο Γιόργκενσεν καλεί τους υπουργούς να λάβουν μέτρα για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα χρειαστεί.

Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον περιορισμό της θερμοκρασίας σε δημόσια κτίρια, την αποφυγή της θέρμανσης εξωτερικών χώρων και την απενεργοποίηση του περιττού δημόσιου φωτισμού.

Τα πολύ χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου

Τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει τις παγκόσμιες ροές, ενισχύοντας τον κίνδυνο για έναν χειμώνα με υπέρογκο ενεργειακό κόστος.

Οι αποθήκες είναι αυτή τη στιγμή γεμάτες στο 68% της χωρητικότητάς τους, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από το 71% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λίγο πριν από την έναρξη της ιστορικής ενεργειακής κρίσης μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο βασικός στόχος της ΕΕ είναι οι αποθήκες φυσικού αερίου να έχουν γεμίσει κατά 90% έως τις αρχές Νοεμβρίου. Ωστόσο, τον Μάρτιο δόθηκε στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορούν φέτος να στοχεύσουν στο 80%, με σκοπό να αποφευχθούν οι αγορές πανικού και να περιοριστεί το κόστος.

Σύμφωνα με τον επίτροπο Ενέργειας, τυχόν μέτρα των κρατών-μελών για τη ρύθμιση των τιμών θα πρέπει να είναι καλά στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μη φέρουν απότομη αύξηση της ζήτησης.

Παράλληλα, ο Γιόργκενσεν απηύθυνε έκκληση προς τις κυβερνήσεις να εξετάσουν το ενδεχόμενο να λάβουν ή να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα που μπορούν να διατηρήσουν τις εισροές ή να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.