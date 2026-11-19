Το αυξημένο κόστος λειτουργίας, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι και οι διαδικαστικές καθυστερήσεις οδηγούν φέτος στην ακύρωση ή τη συρρίκνωση πολλών υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών στη Γερμανία.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει πλέον το δυσβάσταχτο κόστος των μέτρων ασφαλείας, το οποίο πιέζει ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς Δήμων και διοργανωτών.

Από το Βερολίνο έως τη Βαυαρία: Το κύμα των ακυρώσεων

Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της εφημερίδας BILD, η εικόνα των ακυρώσεων εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, με διαφορετικές αιτίες κατά περίπτωση. Στο Βερολίνο, η διάσημη αγορά Wintertraum δεν βρήκε διαθέσιμο χώρο εξαιτίας κακής συνεννόησης με τους αρμόδιους φορείς, ενώ στο Κιρχάιμ του Μονάχου, η φετινή διοργάνωση ακυρώθηκε λόγω περικοπών στις δαπάνες που αποφάσισε ο Δήμος, μετά τη δραστική μείωση των φορολογικών του εσόδων.

Στο Γκέεσταχτ του Σλέσβιγκ-Χολστάιν, η εγκεκριμένη επιδότηση έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας και οδηγώντας τους πωλητές σε άλλες αγορές.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές, καθώς η παραδοσιακή αγορά στο κάστρο του Χοενλίμπουργκ στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία δεν θα λειτουργήσει φέτος, ελλείψει διοργανωτή, ενώ οι οργανωτικές δυσχέρειες οδήγησαν στην ακύρωση της γνωστής αγοράς «Χριστούγεννα πάνω από τις στέγες του Ανόβερου».

Στο Αμβούργο, το Χειμερινό Φεστιβάλ του Ντούλσμπεργκ καταργείται οριστικά λόγω ανεπαρκούς προσέλευσης επισκεπτών και εσόδων. Παράλληλα, στη Βαυαρία προέκυψαν και απρόβλεπτα τεχνικά ή περιβαλλοντικά εμπόδια: στο Τανχάουζεν η παρατεταμένη ξηρασία και τα σκαθάρια κατέστρεψαν το 80-90% των ελάτων στον χώρο της εκδήλωσης, επιβάλλοντας την απομάκρυνσή τους, στο Τρίμπουργκ η αγορά ματαιώθηκε επειδή δεν κατασκευάστηκε εγκαίρως δεύτερη έξοδος κινδύνου, ενώ η μεσαιωνική αγορά στο Νόι-Ουλμ θα λειτουργήσει με μειωμένο πρόγραμμα.

Εκτόξευση 300% στο κόστος ασφαλείας της Φρανκφούρτης

Τα οικονομικά δεδομένα εξηγούν την αδυναμία πολλών Δήμων να ανταποκριθούν. Σύμφωνα με έρευνα της Γερμανικής Ένωσης Μάρκετινγκ Δήμων και Κοινοτήτων, την οποία αναδεικνύει η εφημερίδα Münchner Merkur, το συνολικό κόστος λειτουργίας των χριστουγεννιάτικων αγορών έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 44% τα τελευταία τρία χρόνια, με τις δαπάνες για την ασφάλεια να απορροφούν πλέον το 25% του προϋπολογισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Φρανκφούρτη, όπου το κόστος φύλαξης και ασφαλείας εκτοξεύθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 300%, φτάνοντας τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, το 56,8% των φορέων διοργάνωσης δηλώνει ότι έχει ήδη αναγκαστεί να περικόψει τις παράλληλες εκδηλώσεις που προσφέρει στο κοινό, με την Ένωση να ζητά πλέον την έναρξη συζήτησης για νέα μοντέλα χρηματοδότησης του θεσμού.