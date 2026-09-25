Συνολικά 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για οικονομικό σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, με τις δικαστικές αρχές να κινούν διαδικασίες εναντίον 76 υπόπτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ.

Στο πλαίσιο των μέτρων, κατασχέθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων ιδιοκτητών και στελεχών, ενώ παγώθηκαν και τα στοιχεία των μελών των οικογενειών τους.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Ερκάν Κιλιμτζί.

Η εισαγγελική έρευνα επικεντρώνεται στις ύποπτες και δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες χαρτοφυλακίου με συνολικό ενεργητικό που ξεπερνά τα 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ).

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) έθεσε τα εν λόγω funds σε καθεστώς εκκαθάρισης, σημειώνοντας ότι διαχειρίζονταν τα κεφάλαια περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.

Η κρίση ξέσπασε μετά τις οδηγίες που εξέδωσε η SPK στις 28 Αυγούστου, απαιτώντας από τα funds να μην τοποθετούν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων σε μεμονωμένες μετοχές και να προχωρήσουν σε διαφοροποίηση.

Η μαζική προσπάθεια πώλησης μετοχών για τη συμμόρφωση με τους κανόνες, σε συνδυασμό με το κύμα ρευστοποιήσεων από την πλευρά των επενδυτών, προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, με ορισμένα κεφάλαια να δηλώνουν αδυναμία άμεσης εκτέλεσης των πληρωμών.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί παραίτησής του, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες εικασίες» που στοχεύουν στην οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με κατηγορίες για σύσταση οργανωμένου εγκλήματος, απάτη κατά του δημοσίου, φοροδιαφυγή και παραβάσεις της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας, την ώρα που εντείνονται οι επικρίσεις για την καθυστερημένη παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών.