Η Εθνική Τράπεζα υπογράφει οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με εμπράγματες εξασφαλίσεις (Project Etalia A) με την Bain Capital

Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bain Capital για την πώληση απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών, στεγαστικών δανείων, πιστώσεων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 0.1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 45% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το α’ τρίμηνο του 2026. Mετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Bain Capital πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Εκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ το δικηγορικό γραφείο Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουρος νομικός σύμβουλος.