Σε τροχιά έκτακτων διαβουλεύσεων εισέρχονται τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποτιμήσουν τις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά και να θωρακίσουν την επάρκεια εφοδιασμού των κρατών-μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται διαδικτυακή συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κράτη-μέλη και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων.

Παράλληλα, την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί η σύγκληση της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο (Oil Coordination Group), η οποία θα εξετάσει αναλυτικά την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων.

Εντείνονται οι αμερικανικές πιέσεις για το ντίζελ

Η κινητοποίηση των ευρωπαϊκών οργάνων έρχεται ως άμεση αντίδραση στις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί πιθανού περιορισμού των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, εξέλιξη που πυροδότησε έντονο προβληματισμό στις Βρυξέλλες, όχι μόνο για την πορεία των τιμών, αλλά και για τον κίνδυνο διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κατά την τακτική ενημέρωση των συντακτών, η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάιζα Ιτκόνεν, υπογράμμισε την κομβική σημασία των αμερικανικών ροών, σημειώνοντας ότι οι εισαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ κάλυψαν περίπου το 50% των συνολικών αναγκών της Ε.Ε. τον Αύγουστο.

Όπως εξήγησε, η αμερικανική αγορά αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής διαφοροποίησης που ακολουθεί η Ευρώπη από το 2022, τόσο στο ντίζελ, όσο και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Η ίδια ξεκαθάρισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς τα δεδομένα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και ότι αυτή τη στιγμή δεν καταγράφεται καμία έλλειψη στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλαφ Γκιλ, εξέφρασε την ανησυχία της Ε.Ε. για τα σενάρια απαγόρευσης των εξαγωγών, προειδοποιώντας ότι μια ενδεχόμενη διαταραχή θα είχε αρνητικό αντίκτυπο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ο κ. Γκιλ αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον, τονίζοντας πως η Κομισιόν προσδοκά από τους διεθνείς εταίρους να προβαίνουν σε ουσιαστικές διαβουλεύσεις πριν από τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις κοινές αγορές.