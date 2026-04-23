Στο τρίπτυχο νέα υποδομή, νέα τρένα και νέοι σταθμοί βασίζεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου. Αυτό υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στο 11o Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

«Το καλοκαίρι θα έχουμε 5 επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Πέντε. Όχι μία. Θα έχουμε σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, σύστημα αυτόματης πέδησης, καινούργια υποδομή και το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού, που δεν εξαρτάται από τα καλώδια», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης που συντόνισε η Μαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος, ALPHA TV.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, στο τέλος του καλοκαιριού ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αλλά και το σύστημα αυτόματης πέδησης τρένων, το οποίο δεν συμπεριλαμβανόταν στη σύμβαση 717.

«Για εμάς είναι ένα εθνικό στοίχημα το καλοκαίρι να τελειώσουμε επιτέλους, και όλος ο άξονας να έχει 100% εγκατεστημένα αυτά τα συστήματα. Αυτό συμπληρώνει σε μεγάλο βαθμό την πρώτη από τις πτυχές του τριπτύχου. Δηλαδή νέα υποδομή» επισήμανε ο κ. Κυρανάκης.

Όσον αφορά στα νέα τρένα, προχωρά όπως είπε η επένδυση ύψους 308 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια 23 ολοκαίνουργιων αμαξοστοιχιών, οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2027. Σημείωσε πως με τα νέα συστήματα τα οποία εγκαθίστανται, αυξάνεται και βελτιώνεται το επίπεδο ασφάλειας. «Όλα όσα κάναμε αυτόν τον χρόνο συμβάλλουν στο να αναβαθμιστεί το επίπεδο ασφάλειας», συμπλήρωσε ο κ. Κυρανάκης.

Πέρα απ’ αυτό, ανέλυσε τα οφέλη από τη λειτουργία railway.gov. gr για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας του σιδηροδρόμου, λέγοντας ότι αποτυπώνει την πορεία ενός τρένου, ελέγχει αν το προσωπικό είναι στη θέση του, αν ένας φύλακας ισόπεδης διάβασης έχει φύγει από τη θέση του κ.λπ. Γενικά παρέχει όλα τα δεδομένα, ώστε να υπάρχει καθημερινή αξιολόγηση.

Παράλληλα ανακοίνωσε την ενσωμάτωση της προβολής και των δρομολογίων του προαστιακού. Όπως τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα πλέον να βλέπουν τη διαδρομή που ακολουθούν και οι συρμοί του προαστιακού, ακριβώς όπως μπορούν να παρακολουθήσουν τα δρομολόγια της κεντρικής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κυρανάκης ανέδειξε επίσης τη στρατηγική σημασία του κάθετου σιδηροδρομικού διαδρόμου, που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας γεωπολιτικής αξίας, καθώς επιτρέπει στις τρεις χώρες και στην Ευρώπη να μετακινεί εμπορεύματα και αμυντικό υλικό, παρακάμπτοντας την Τουρκία και τα στενά του Βοσπόρου.

Από την πλευρά του ο Ντίνος Μπενρουμπή, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METKA ΑΤΕ, αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο της αποκατάστασης του κατεστραμμένου, από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel, τμήματος του σιδηροδρόμου από τον Δομοκό μέχρι τον Κραννώνα. «Θα το παραδώσουμε το έργο όπως τα συμβατικά μας χρονοδιαγράμματα, επιτάσσουν να το παραδώσουμε. Εγκαίρως. Και προφανώς συνεργαζόμαστε χέρι-χέρι με την Alstom, η οποία φτιάχνει τα συστήματα ελέγχου», τόνισε ο κ. Μπενρουμπή, συμπληρώνοντας ότι το έργο θα παραδοθεί τον Ιούλιο.

Εξήγησε πως η καταστροφή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, καθώς η γραμμή δεν ήταν φτιαγμένη για να μπορέσει να αντέξει ένα φαινόμενο όπως ο Daniel. Το εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς έπρεπε να φτιαχτεί το έργο χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με τον κ. Μπενρουμπή, η γραμμή κατασκευάζεται με τα πιο προηγμένα και εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως ζήτησε η ελληνική πολιτεία από τη ΜΕΤΚΑ και την Alstom.

«Το δεύτερο το οποίο μας ζήτησε η ελληνική πολιτεία είναι να φτιάξουμε κάτι, το οποίο σε έναν Daniel, δεν θα καταστραφεί ξανά. Άρα, αυτό το οποίο φτιάχνεται είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, από αυτό που υπήρχε. Για παράδειγμα φτιάχνουμε 9 γεφυρίδια για να περνάνε τα νερά από κάτω. Αυτά δεν υπήρχαν, και έτσι ο Daniel, σάρωσε τα πάντα. Σήμερα δεν θα σαρώσει πια τα πάντα, γιατί τα νερά θα περάσουν κάτω από τα γεφυρίδια», ανέφερε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METKA.

Στάθηκε επίσης στην ανάγκη συντήρησης των γραμμών, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν σοβαρές υπηρεσίες συντήρησης σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Με σοβαρές εταιρείες με σοβαρές ρήτρες, ώστε να μπορεί ο σιδηρόδρομος όχι μόνο να κατασκευάζεται ασφαλής, αλλά και να παραμένει ασφαλής.