Σε ανοδική τροχιά παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου στον απόηχο μιας ακόμη νύχτας στρατιωτικών συγκρούσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι νέες εχθροπραξίες επιτείνουν την ανησυχία των διεθνών αγορών αναφορικά με την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Όσον αφορά το Brent, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν άνοδο μεγαλύτερη του 1%, σπάζοντας το φράγμα των 85 δολαρίων ανά βαρέλι.

Για το WTI (Αμερικανικό Αργό) αντίστοιχα, τα αμερικανικά συμβόλαια ενισχύθηκαν, σβήνοντας πλήρως τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Συνολικά, ο απολογισμός της τρέχουσας εβδομάδας είναι έντονα ανοδικός, με τους δύο βασικούς δείκτες αναφοράς του «μαύρου χρυσού» να σημειώνουν άλμα της τάξης του 12%.