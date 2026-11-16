Ανοδική πορεία διατήρησε η αγορά των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, με τις πωλήσεις σε αξία να ενισχύονται κατά 5,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana, η συνολική αξία των πωλήσεων ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) σε σούπερ μάρκετ και υπερμάρκετ ανήλθε σε 11,592 δισ. ευρώ, έναντι 10,997 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 595 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος αυτή τροφοδοτήθηκε και από τις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Ειδικότερα, τα προϊόντα σταθερού barcode (Fixed Barcode), τα οποία αντιπροσωπεύουν το 78% της συνολικής αγοράς, ενισχύθηκαν κατά 5,3%, ενώ τα προϊόντα ζύγισης (Random Weight), με μερίδιο περίπου 22%, σημείωσαν ακόμη υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, της τάξης του 5,9%.

Τα τρόφιμα βασικός μοχλός ανάπτυξης

Η κατηγορία των τροφίμων εξακολουθεί να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα διαμόρφωσης του συνολικού τζίρου, αντιπροσωπεύοντας το 82,7% της αγοράς FMCG.

Οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν σε αξία κατά 5,6% το εννεάμηνο, φτάνοντας τα 9,582 δισ. ευρώ από 9,074 δισ. ευρώ το 2025.

Θετική εικόνα καταγράφηκε και στις κατηγορίες εκτός τροφίμων, με την προσωπική φροντίδα και ομορφιά (Health & Beauty) να ενισχύεται κατά 3,8% και τα προϊόντα οικιακής χρήσης (Household) κατά 4,6%.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, ξεχώρισαν τα κατεψυγμένα τρόφιμα με αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 8,6% και τα γαλακτοκομικά με 7,9%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν τα σνακ (+5,4%), τα μη αλκοολούχα ποτά (+5,1%) και τα συσκευασμένα τρόφιμα (+4,3%). Αντίστοιχα, στα προϊόντα οικιακού καθαρισμού και απορρυπαντικά η άνοδος έφτασε το 6,1% και στην προσωπική υγιεινή το 3,7%.

Όσον αφορά τις ανατιμήσεις, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη μέση τιμή ανά μονάδα εντοπίστηκαν στα μη αλκοολούχα ποτά (+3,9%) και στα σνακ (+2,9%), τη στιγμή που στα γαλακτοκομικά και στα κατεψυγμένα τρόφιμα οι τιμές παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Αντεπίθεση των επώνυμων προϊόντων έναντι της ιδιωτικής ετικέτας

Αξιοσημείωτη μεταβολή καταγράφεται στη σχέση μεταξύ επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label).

Για πρώτη φορά έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, τα επώνυμα προϊόντα σημείωσαν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τα private label, αυξάνοντας τις πωλήσεις τους κατά 5,5% το εννεάμηνο του 2026, έναντι 4,7% των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των private label υποχώρησε ελαφρώς στο 26%, από 26,2% το αντίστοιχο διάστημα του 2025 — χρονιά κατά την οποία είχαν καταγράψει άλμα πωλήσεων 7,5% (έναντι 5,1% των επώνυμων) ανεβάζοντας το μερίδιό τους στο 26,3%.

Η εικόνα ανά γεωγραφική περιοχή και τύπο καταστήματος

Σε γεωγραφικό επίπεδο, την ισχυρότερη δυναμική εμφάνισαν τα νησιά με αύξηση πωλήσεων 8% στο εννεάμηνο, επίδοση που συνδέεται άμεσα με την έντονη θερινή εποχικότητα, καθώς το καλοκαίρι του 2026 οι πωλήσεις στα νησιά εκτινάχθηκαν κατά 10,8%, έναντι 6,5% στην Κρήτη και 4,7% στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στο σύνολο του εννεαμήνου ακολούθησαν η Αττική (+5,5%), η Κρήτη (+5,4%), η Κεντρική Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα (+4,4% αμφότερες), η Πελοπόννησος (+4,1%) και η Θεσσαλονίκη (+3,9%).

Ανάλογη διαφοροποίηση παρατηρήθηκε και ανά μέγεθος καταστήματος. Τα υπερμάρκετ άνω των 2.500 τ.μ. κατέγραψαν την υψηλότερη ανάπτυξη (+8,3%), με τα μικρά καταστήματα έως 400 τ.μ. να ακολουθούν με άνοδο 6%.

Πιο συγκρατημένοι ήταν οι ρυθμοί στα καταστήματα επιφάνειας 1.000–2.500 τ.μ. (+5%), ενώ στα μεσαία καταστήματα 400–1.000 τ.μ. η αύξηση περιορίστηκε στο 4,3%.