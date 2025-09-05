Αύξηση 4,0% σημείωσε το εμπορικό έλλειμμα τον μήνα Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.278,8 εκατ. ευρώ (8.473,5 εκατ. δολάρια) έναντι 7.510,1 εκατ. ευρώ (8.121,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,1%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 95,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 72,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,2%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 4.357,1 εκατ. ευρώ (5.103,2 εκατ. δολάρια) έναντι 4.700,6 εκατ. ευρώ (5.114,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,3%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 48,1 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 52,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθε σε 2.921,7 εκατ. ευρώ (3.370,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.809,5 εκατ. ευρώ (3.007,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,0%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 46,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 20,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8% σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 47.954,7 εκατ. ευρώ (52.811,5 εκατ. δολάρια) έναντι 49.633,3 εκατ. ευρώ (53.519,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 3,4%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.549,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.450,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 28.471,8 εκατ. ευρώ (31.530,1 εκατ. δολάρια) έναντι 30.060,7 εκατ. ευρώ (32.611,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 5,3%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.025,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.075,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 ανήλθε σε 19.482,9 εκατ. ευρώ (21.281,4 εκατ. δολάρια) έναντι 19.572,6 εκατ. ευρώ (20.908,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 0,5%.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 524,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 375,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%