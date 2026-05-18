Οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες της G7 συνεδριάζουν στο Παρίσι, αναζητώντας κοινό βηματισμό απέναντι στις διεθνείς οικονομικές αναταράξεις.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκονται οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις που πυροδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς και το συνεχιζόμενο sell-off στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη νευρικότητα στο Τόκιο και τη Νέα Υόρκη.

Οι επενδυτές, θορυβημένοι από το ράλι των ενεργειακών τιμών, στοιχηματίζουν πλέον σε νέες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

«Διόρθωση, όχι κατάρρευση»

Προσερχόμενος στη σύνοδο, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, επιχείρησε να υποβαθμίσει τους φόβους για κραχ στην αγορά σταθερού εισοδήματος:

«Υφίστανται διόρθωση – δεν θα έλεγα ότι καταρρέουν. Ωστόσο, δεν είμαστε πλέον σε μια περίοδο κατά την οποία το δημόσιο χρέος δεν αποτελεί ζήτημα».

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ερωτηθείσα για την πορεία των ομολόγων, σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου!»

Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι ο συντονισμός των χωρών απέναντι στα πληθωριστικά σοκ, μέσα από «προσωρινά, στοχευμένα και αναστρέψιμα μέτρα».

Οι τρεις μεγάλες προκλήσεις της ατζέντας

Παρά τις προσπάθειες για μια εικόνα ενότητας ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών στο Εβιάν (15-17 Ιουνίου), οι εσωτερικές διαφωνίες στην G7 παραμένουν έντονες. Οι συζητήσεις εστιάζουν σε τρία κρίσιμα μέτωπα:

Παγκόσμιες Ανισορροπίες: Ο Ρολάν Λεσκίρ χαρακτήρισε το μοντέλο ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας ως «μη βιώσιμο», επισημαίνοντας το δομικό πρόβλημα όπου η Κίνα υποκαταναλώνει, οι ΗΠΑ υπερκαταναλώνουν και η Ευρώπη υστερεί σε επενδύσεις.

Το «μέτωπο» του Ιράν και η ναυσιπλοΐα: Η διήμερη συνάντηση διεξάγεται στη σκιά της πρόσφατης συνόδου Τραμπ – Σι στο Πεκίνο, η οποία απέδωσε ελάχιστα απτά αποτελέσματα. Οι υπουργοί αναμένουν ενημέρωση για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, πιέζει τους συμμάχους για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

Απεξάρτηση από την Κίνα: Η G7 επιδιώκει να σπάσει το μονοπώλιο του Πεκίνου στις εφοδιαστικές αλυσίδες κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, που είναι ζωτικής σημασίας για τα ηλεκτρικά οχήματα, την πράσινη ενέργεια και τα αμυντικά συστήματα.

Η γαλλική πλευρά προκρίνει τη δημιουργία ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για διαταραχές στην αγορά και την ανάπτυξη κοινών επενδυτικών σχεδίων μεταξύ των συμμαχικών οικονομιών.