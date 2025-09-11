Σε δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς τις εταιρείες ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προχώρησε ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής, η δημοσιοποίηση της έγγραφης σύστασης, αφορά «σε εσφαλμένη καταγραφή των δεδομένων μέτρησης στην αίτηση-σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την διαδικασία αλλαγής παρόχου, και την άρνηση διόρθωσής τους από τον διαχειριστή δικτύου».

Πιο αναλυτικά αναφέρεται ότι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς:

Ι) Απευθύνει Σύσταση προς:

α) την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να προχωρήσει στην διόρθωση των επίμαχων μετρήσεων κατά την αλλαγή παρόχου σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό που προσκόμισε ο κ. Χ και

β) την εταιρεία ΖΕΝΙΘ Α.Ε. να προχωρήσει στην έκδοση του σχετικού διορθωτικού λογαριασμού για την παροχή του κ. Χ και να αναμορφώσει τις εσωτερικές της διαδικασίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης.

ΙΙ) Καλεί τις εταιρίες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΖΕΝΙΘ Α.Ε., καθώς και τον κ. Χ, να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην έγγραφη Σύσταση.

ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που οι εταιρείες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ο κ. Χ δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν.3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04) (Κατά συνέπεια ο Συνήγορος του Καταναλωτή προχώρησε στη δημοσιοποίηση της σύστασης).

IV) Διαβιβάζει την Σύσταση στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες.