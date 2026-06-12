Στο ισχυρό πλέγμα προστασίας των καταναλωτών που διαμορφώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας και καταχρηστικών συμπεριφορών αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την ομιλία του στο 7ο OT FORUM.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπεραμύνθηκε της εκ νέου επιβολής πλαφόν στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, τονίζοντας ότι χωρίς αυτό το μέτρο ο πληθωρισμός των τροφίμων θα ήταν υψηλότερος κατά 3 έως 4 μονάδες.

Μάλιστα, έστειλε σαφές μήνυμα στην αγορά πως το πλαφόν θα παραμείνει σε ισχύ και θα ελέγχεται αυστηρά, εκτός εάν οι επιχειρήσεις προχωρήσουν σε μόνιμες μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Παράλληλα, ο υπουργός παρουσίασε τις βασικές πτυχές του νέου νομοσχεδίου για τις σχέσεις καταναλωτών και τραπεζών που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Η νέα αυτή ρύθμιση αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, εισάγοντας πλαφόν 30% έως 50% στην επιβάρυνση του αρχικού κεφαλαίου, καταργώντας τα «ψιλά γράμματα» και κατοχυρώνοντας το δικαίωμα 14ήμερης υπαναχώρησης.

Επιπλέον, διασφαλίζεται η υποχρέωση εξυπηρέτησης από φυσικό πρόσωπο αντί για αυτοματοποιημένα μηχανήματα, με τις διατάξεις να αφορούν συμβάσεις από τις 20 Νοεμβρίου και έπειτα λόγω κοινοτικών περιορισμών.

Στο πεδίο της οικονομίας και της διαφάνειας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ήδη επιστρέψει στα δημόσια ταμεία 126 εκατ. ευρώ από ανεκτέλεστα παλαιότερα επενδυτικά σχέδια.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη χαρακτήρισε «σκάνδαλο δεκαετιών» και ζήτησε την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σημειώνοντας ωστόσο ότι η πραγματική ζημιά αποδεικνύεται πολύ πιο περιορισμένη από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σχετικά με το στεγαστικό πρόβλημα, αναγνώρισε ότι ο διπλασιασμός των ενοικίων αποτελεί την κρισιμότερη κοινωνική πρόκληση, υπενθυμίζοντας την κυβερνητική στήριξη που ισοδυναμεί με ένα ενοίκιο τον χρόνο.

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης έκλεισε κάθε σεναριολογία για πρόωρες κάλπες, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά στο τέλος της τετραετίας.