Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές σήμερα, με τους επενδυτές να αντιδρούν θετικά στα καλύτερα των αναμενόμενων οικονομικά αποτελέσματα του κολοσσού των τσιπ Nvidia.

Οι αγορές στην Ασία έκαναν ράλι, ενώ τα βασικά ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια κατέγραψαν κέρδη, ύστερα από σερί πέντε πτωτικών συνεδριάσεων, αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia Γένσεν Χουάνγκ απέρριψε τις όποιες ανησυχίες για φούσκα στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

Τα σχόλιά του βρήκαν στήριξη στα τριμηνιαία έσοδα της εταιρίας με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο, που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, αμβλύνοντας τους φόβους για τις αποτιμήσεις στον κλάδο της ΑΙ που προκάλεσαν ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις.

«Είναι δίκαιο να πει κανείς ότι τα αποτέλεσματα της Nvidia άλλαξαν εντελώς το κλίμα στην αγορά και παρέπεμψαν τους όποιους φόβους για φούσκα σε μια άλλη μέρα», σχολίασε ο Τζιμ Ριντ, αναλυτής της Deutsche Bank.

Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε στις βασικές περιφερειακές αγορές.

Οι τεχνολογικοί δείκτες στην Ευρώπη ενισχύθηκαν νωρίτερα κατά 1,8%, με τις μετοχές των Infineon και ASML να σημειώνουν άνοδο κατά 2,8%.

Τα κέρδη στην Ασία μετριάστηκαν όσο προχωρούσε η συνεδρίαση, ωστόσο ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο, έκλεισε με άνοδο 2,6%. Οι μετοχές στην Κορέα κατέγραψαν άλμα 1,9%.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην ανακοίνωση αργότερα σήμερα των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο –που δημοσιοποιούνται με καθυστέρηση– αναζητώντας στοιχεία για την επόμενη κίνηση της αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας (Fed).

Ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου, που παρακολουθεί την πορεία του έναντι ενός καλαθιού έξι βασικών νομισμάτων, σημείωσε άνοδο 0,2% στο 100,25 παραμένοντας κοντά σε υψηλό εξαμήνου.

Πηγή: ΑΠΕ