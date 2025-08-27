Η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ επηρεάζει και την αποστολή δεμάτων από την Ελλάδα μέσω ΕΛ.ΤΑ. .

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με ενημέρωσή τους, γνωστοποιούν για την προσωρινή αναστολή αποστολής όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων που περιέχουν αγαθά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα εδάφη τους, από τις 26 Αυγούστου 2025.

Ωστόσο, δεν επηρεάζεται η απλή αλληλογραφία προς ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

1. Από τις 29 Αυγούστου 2025, τα είδη / αγαθά που προηγουμένως εξαιρούνταν από δασμούς, δηλαδή είδη αξίας κάτω από το όριο των 800 δολαρίων, θα υπόκεινται πλέον σε δασμούς από το πρώτο κιόλας δολάριο.

2. Αυτοί οι δασμοί πρέπει να καταβληθούν στα Τελωνεία των ΗΠΑ, ΠΡΙΝ τα εμπορεύματα εισέλθουν στη χώρα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες εφαρμογής δημοσιεύθηκαν από τα Τελωνεία των ΗΠΑ στις 15 Αυγούστου 2025, αλλά απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τα δημοσιευμένα έγγραφα και το σχετικό διάταγμα.

Οι ταχυδρομικοί φορείς σε όλη την Ευρώπη συνεργάζονται για να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις το συντομότερο δυνατό αλλά πολλοί από αυτούς έχουν ανακοινώσει ήδη προσωρινή αναστολή αποστολών προς τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, αρκετοί συνεργαζόμενοι μεταφορείς φορτίου καθώς και αεροπορικές εταιρείες έχουν ενημερώσει ότι αναστέλλουν και εκείνοι τη μεταφορά ταχυδρομικών αποστολών με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή μια λειτουργική διαδικασία.

Η αναστολή είναι ένα προσωρινό αλλά δυστυχώς απαραίτητο μέτρο για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την εφαρμογή νέων διασυνοριακών τεχνικών λύσεων που απαιτεί η συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Με τα σημερινά δεδομένα:

• Η εισερχόμενη αλληλογραφία, δηλαδή η αλληλογραφία που φτάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ανεπηρέαστη.

• Η αποστολή αλληλογραφίας, δηλαδή εγγράφων, για τις ΗΠΑ παραμένει ανεπηρέαστη.

• Η αποστολή πακέτου ή δέματος με αγαθά στις ΗΠΑ από τα ΕΛ.ΤΑ. είναι δυνατή μόνο μέσω υπηρεσίας courier κι όχι ταχυδρομικών δικτύων.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, μαζί με τους υπόλοιπους ταχυδρομικούς φορείς, εργάζονται πυρετωδώς για την ανάπτυξη λύσεων που θα επαναφέρουν πλήρως την ταχυδρομική υπηρεσία προς τις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό.