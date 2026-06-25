Τα κατοικίδια διεκδικούν πλέον μια θέση στο… γραφείο και «απειλούν» να αλλάξουν την αγορά εργασίας. Ειδικά, στην Ελλάδα η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων επιθυμεί και έχει αρχίσει να επιδιώκει να έχει δικαίωμα να μεταφέρει στη δουλειά το κατοικίδιο της.

Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας «Φέρε τον Σκύλο σου στη Δουλειά» (Bring Your Dog to Work Day), η Mars δημοσιοποίησε τα ευρήματα της πανευρωπαϊκής έκθεσης Pet-Friendly Advantage (PFA).

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Censuswide σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 16.000 εργαζομένων σε 16 ευρωπαϊκές χώρες —συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας— χαρτογραφεί τις σύγχρονες αντιλήψεις και προσδοκίες γύρω από την παρουσία των κατοικιδίων στους χώρους εργασίας.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι pet-friendly πολιτικές δεν αποτελούν πλέον μια απλή, δευτερεύουσα παροχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η στροφή προς τις pet-friendly πολιτικές δεν είναι απλώς μια εφήμερη μόδα, αλλά μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (work-life balance) μετά την πανδημία.

Η παρουσία των κατοικιδίων στον εργασιακό χώρο λειτουργεί ως ένας εξαιρετικός «κοινωνικός καταλύτης». Σπάει τον πάγο μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, ενθαρρύνει τις αυθόρμητες συζητήσεις στα διαλείμματα και ενισχύει το αίσθημα της κοινότητας μέσα στο γραφείο.

Για πολλούς εργαζόμενους, το να ξέρουν ότι το ζωάκι τους είναι δίπλα τους και δεν ταλαιπωρείται μόνο του στο σπίτι για 8 ή 10 ώρες, εξαλείφει το λεγόμενο «άγχος του αποχωρισμού», επιτρέποντάς τους να είναι πιο συγκεντρωμένοι και αποδοτικοί.

Φυσικά, για να πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα, οι επιχειρήσεις καλούνται να θεσπίσουν σαφείς κανόνες (π.χ. ζώνες χωρίς κατοικίδια για άτομα με αλλεργίες ή φοβίες, κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς). Όταν όμως υπάρχει σωστή οργάνωση, το όφελος είναι αμοιβαίο: οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι ο εργοδότης νοιάζεται πραγματικά για την καθημερινότητά τους και οι εταιρείες κερδίζουν την αφοσίωση των ανθρώπων τους με έναν τρόπο που κανένα παραδοσιακό εταιρικό bonus δεν μπορεί να εξαγοράσει.

Αντίθετα, αναδεικνύονται σε καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση της ψυχολογίας του προσωπικού, τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής εταιρικής κουλτούρας και την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων στην αγορά εργασίας.

Η ευρωπαϊκή τάση σε αριθμούς

Τα δεδομένα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι τα κατοικίδια διαδραματίζουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στη διαμόωσφη μιας θετικής επαγγελματικής εμπειρίας για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους:

36% των ερωτηθέντων δίνουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στις pet-friendly πολιτικές σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εταιρικά προνόμια (π.χ. bonus, ιδιωτική ασφάλιση).

71% των εργαζομένων δηλώνουν ότι η δυνατότητα παρουσίας των κατοικιδίων στο γραφείο αποτελεί κριτήριο που επηρεάζει άμεσα την επιλογή εργοδότη, προσθέτοντας ότι θα ήταν πιο πιθανό να υιοθετήσουν ένα ζωάκι αν είχαν την ανάλογη εργασιακή υποστήριξη.

81% του δείγματος συνδέει άμεσα την παρουσία των τετράποδων φίλων με τη διαμόρφωση ενός σαφώς πιο ευχάριστου, χαλαρού και ανθρώπινου εργασιακού περιβάλλοντος.

Ακόμα πιο ένθερμοι υποστηρικτές οι Έλληνες εργαζόμενοι

Οι Έλληνες εργαζόμενοι όχι μόνο ευθυγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό ρεύμα, αλλά σε αρκετούς δείκτες εμφανίζονται ακόμη πιο αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ένα pet-friendly περιβάλλον:

Κίνητρο αλλαγής εργασίας: Σχεδόν 2 στους 3 Έλληνες (64%) δηλώνουν ότι θα εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν εργοδότη εάν η νέα θέση τούς επέτρεπε να παίρνουν μαζί το κατοικίδιό τους. Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 55%.

Ενθάρρυνση για υιοθεσία: Το 73% των εργαζομένων στην Ελλάδα που δεν έχουν κατοικίδιο, επισημαίνει ότι η ύπαρξη υποστηρικτικών πολιτικών στο γραφείο θα λειτουργούσε ως ισχυρό κίνητρο για να αποκτήσουν ένα στο μέλλον.

Μείωση του εργασιακού στρες: Το 87% των Ελλήνων εκτιμά ότι τα κατοικίδια συμβάλλουν σε ένα πιο ήρεμο κλίμα, ενώ το 83% πιστεύει ότι βοηθούν έμπρακτα στην αποφόρτιση και τη μείωση του άγχους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Διαφάνεια στις αγγελίες: Το 77% θεωρεί σημαντικό οι εταιρείες να αναφέρουν με σαφήνεια τις σχετικές pet-friendly πολιτικές τους ήδη από το στάδιο της δημοσίευσης των αγγελιών εργασίας.

Η οπτική των νέων γενεών (Gen Z & Millennials)

Παράλληλα στην Ελλάδα, οι νεότερες γενιές συνδέουν άμεσα αυτές τις πρακτικές με μια πρωτοποριακή και ανθρωποκεντρική (forward-thinking) κουλτούρα.

Συγκεκριμένα, στην ομάδα της Gen Z (ηλικίες 18-24), το 38,1% βλέπει στις πολιτικές αυτές ένα έμπρακτο ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής του προσωπικού, ενώ το 34,9% τις συνδέει με τη δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, στις ηλικίες 25-34 (Millennials), σχεδόν ένας στους τέσσερις εργαζόμενους (24,3%) δηλώνουν ξεκάθαρα ότι ένας τέτοιος παράγοντας θα καθόριζε σε απόλυτο βαθμό την επιλογή του επόμενου εργοδότη τους.

Η θέση της Αγοράς

«Τα ευρήματα της νέας έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι οι pet-friendly πολιτικές δεν αποτελούν πλέον μια δευτερεύουσα παροχή, αλλά ουσιαστικό παράγοντα που επηρεάζει τις αποφάσεις των εργαζομένων», δήλωσε η Sara Giordano, Market Director της Mars Pet Nutrition σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Ισραήλ.

«Με αφορμή τη Bring Your Dog to Work Day —μια πρωτοβουλία που ενσαρκώνει τη φιλοσοφία μας— στη Mars πιστεύουμε ότι η συνύπαρξη ανθρώπων και κατοικιδίων δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο ημέρα τον χρόνο, αλλά να αποτελεί μέρος μιας σύγχρονης, συμπεριληπτικής και υποστηρικτικής εργασιακής κουλτούρας.

Με σταθερό προσανατολισμό τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τα κατοικίδια, πιστεύουμε ότι τέτοιες δράσεις αναβαθμίζουν συνολικά την εργασιακή εμπειρία».