Σε απευθείας σύνδεση με το Μέγαρο Μποδοσάκη, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών του πολέμου.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ανακοινώνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας στην αγορά.

Όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, θα τεθεί σε εφαρμογή πλαφόν τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ.

Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επάρκειας στον εφοδιασμό, σε κανέναν τομέα και ιδιαίτερα στον ενεργειακό, δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως ανέφερε ακόμη, «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θα προχωρήσουμε σε ενέργειες όταν θα διαμορφωθεί πιο σαφής εικόνα για την πορεία της κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντοχές της οικονομίας».

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. «Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας», σημείωσε.

Επιπλέον, εξετάζεται η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.

Δείτε τις ανακοινώσεις των υπουργών:

Παπασταύρου: Έως τις 30 Ιουνίου 2026 το μέτρο του πλαφόν

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και βεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων, αποτρέποντας φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.

Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ειδικότερα, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στις ΑΠΕ, που δημιουργούν άμυνα στην αύξηση της τιμής. «Επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων και αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία για την κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron και την Heleniq Energy».

Από την πλευρά του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν κλίμα αναστάτωσης διεθνώς, προκαλώντας ανησυχία και για την εφοδιαστική αλυσίδα. «Ο πληθωρισμός είναι κίνδυνος που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημα.

Σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι για την προστασία της κοινωνίας και ειδικότερα μεσαίας τάξης και αδύναμων κοινωνικών ομάδων», είπε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το πλαφόν μπαίνει και στα τρόφιμα και θα ισχύσει κατ’ αρχήν έως 30 Ιουνίου, οπότε θα παρουσιαστεί σε ποιες θα παραμείνει σε ισχύ.

Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία. Τρόφιμα, εμπόριο, σούπερ μάρκετ και εταιρείες διακίνησης προϊόντων. Το μέτρο είναι αυστηρό για τ

Ήδη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα ανακοίνωσε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα καύσιμα αλλά και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου.

«Προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα», τόνισε.