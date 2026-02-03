Την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης ενιαίου συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα ενοποιεί τις τρεις στρατηγικές υδάτινες λεκάνες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης -το Αιγαίο Πέλαγος, τη Μαύρη Θάλασσα και τον ποταμό Δούναβη- ανέδειξε ο Πρόεδρος του Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (BHCCI), Σάββας Καραφυλλίδης, κατά την ομιλία του στο πρόσφατο Sofia Economic Forum IV.

«Σήμερα δεν μιλάμε για έλλειψη λιμένων, αλλά για έλλειψη συνδέσεων μεταξύ τους, υποδομών φυσικών, ψηφιακών και θεσμικών», τόνισε και προσέθεσε πως «εάν το Αιγαίο Πέλαγος, η Μαύρη Θάλασσα και ο Δούναβης αρχίσουν να λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτό θα αλλάξει όχι μόνο τις εμπορικές ροές, αλλά και τον οικονομικό χάρτη ολόκληρης της περιοχής».

Υπογράμμισε δε, πως τα κατακερματισμένα δίκτυα μεταφορών και τα διοικητικά εμπόδια, στερούν από την περιοχή, τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως παγκόσμιος κόμβος (global hub), παρά τη μοναδική γεωγραφική της θέση.

Μάλιστα, ο κ. Καραφυλλίδης αξιοποίησε το βήμα του φόρουμ για να ανακοινώσει την επόμενη μεγάλη πρωτοβουλία του BHCCI. Πρόκειται για το Διεθνές Συνέδριο «Circular Ports for Global Trade: Green Infrastructure and Smart Connectivity», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 14 Μαρτίου, σε συνδιοργάνωση με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή τους λήπτες αποφάσεων με την αγορά, για την αναζήτηση πρακτικών λύσεων στην ενοποίηση των μεταφορών.

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν -μεταξύ άλλων- ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής Κυβέρνησης, Γκρόζνταν Καράντιοφ (Grozdan Karadjov), Υπουργοί και στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας, διοργανώθηκε από το Delphi Economic Forum.