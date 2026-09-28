Απότομη υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού και του ασημιού τη Δευτέρα, καθώς η αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων περιόρισε την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού σημείωσαν πτώση 3,34% στα 4.176,80 δολάρια, ενώ η τιμή spot υποχώρησε κατά 3,27% στα 4.145,88 δολάρια ανά ουγγιά.

Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε το ασήμι, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να υποχωρούν κατά 5,1% στα 61,52 δολάρια ανά ουγγιά και την τιμή spot να σημειώνει απώλειες 4,92%, διαμορφούμενη στα 61,11 δολάρια.

Η πτωτική αυτή τροχιά τροφοδοτείται από τις ανησυχίες των επενδυτών για τις πληθωριστικές πιέσεις και την προοπτική περαιτέρω αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Την ίδια στιγμή, οι συνεχιζόμενες εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ διατηρούν τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τις προσδοκίες για επιμονή του πληθωρισμού και περιορίζοντας τις πιθανότητες για άμεση χαλάρωση των επιτοκίων.