Σε μια ασυνήθιστη και υψηλού επιπέδου δημόσια αντιπαράθεση, ορισμένοι από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ρωσίας εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αυστηρή νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας, κατηγορώντας τις χρηματοπιστωτικές αρχές ότι έχουν παγιδεύσει την εγχώρια οικονομία.

Πρόκειται για την πιο ηχηρή και οργανωμένη κριτική που διατυπώνεται από τον επιχειρηματικό κόσμο μετά το κύμα αυξήσεων στα επιτόκια από το 2024.

Η ανησυχία των ολιγαρχών είναι έκδηλη, καθώς η οικονομική ανάπτυξη της χώρας προβλέπεται να προσγειωθεί απότομα στο 0,4% φέτος, από 4,9% που ήταν το 2024, δεχόμενη ισχυρές πιέσεις από το υψηλό κόστος χρήματος, την υπερτίμηση του ρουβλίου και τις συνεχιζόμενες δυτικές κυρώσεις, την ώρα που τα κυβερνητικά αντίμετρα δεν δείχνουν ικανά να αναστρέψουν το κλίμα.

Αν και η πλειονότητα των Ρώσων δισεκατομμυριούχων στήριξε τις επιλογές του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία από το 2022 –παρά το γεγονός ότι έχασαν την πρόσβαση σε περιουσίες και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία στη Δύση–, η συναίνεση αυτή φαίνεται πλέον να κλονίζεται.

Καθώς ο πόλεμος παρατείνεται για πέμπτο συνεχόμενο έτος, η επιχειρηματική κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με τη συρρίκνωση των κερδών, τη βαριά αύξηση της φορολογίας, τον αποκλεισμό από τις διεθνείς αγορές και το φάσμα των κρατικών εθνικοποιήσεων.

Στο πλαίσιο του μεγάλου οικονομικού φόρουμ της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη και σε πάνελ που διοργάνωσε η Sberbank, ο δισεκατομμυριούχος των μεταφορών και των ακινήτων, Ρόμαν Τροτσένκο, παρομοίασε την τακτική της κεντρικής τράπεζας με το ιστορικό «σοκ Βόλκερ» των ΗΠΑ το 1979-82, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα επικίνδυνο πείραμα.

Παρά το γεγονός ότι το βασικό επιτόκιο της Ρωσίας έχει υποχωρήσει στο 14,5% από το ανώτατο 22%, οι επιχειρηματίες το θεωρούν απαγορευτικό για επενδύσεις, ειδικά από τη στιγμή που ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί στο 5,6%.

Ο Τροτσένκο έφτασε μάλιστα στο σημείο να δηλώσει μπροστά σε κορυφαίους αξιωματούχους ότι η τρέχουσα πολιτική θα καταγραφεί στην ιστορία ως «η παγίδα του Ζαμπότκιν», φωτογραφίζοντας τον πρώτο αναπληρωτή πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας, Αλεξέι Ζαμπότκιν, ο οποίος πάντως απάντησε ότι η τράπεζα έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Ντμίτρι Μαζέπιν της Uralchem κατηγόρησε εμμέσως πλην σαφώς την κεντρική τράπεζα ότι με το «πάγωμα» της οικονομίας πετυχαίνει ό,τι ακριβώς επιδιώκουν και οι εχθρικές δυτικές δυνάμεις, δηλαδή την επιβράδυνση της Ρωσίας.

Παράλληλα, ο πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας σύμφωνα με το Forbes, Αλεξέι Μορντασόφ της Severstal, αποκάλυψε ότι η εγχώρια ζήτηση για χάλυβα έχει κάνει βουτιά 30% την τελευταία τριετία, αναγκάζοντας την εταιρεία του να περικόψει τις επενδύσεις της κατά 24% λόγω αρνητικών ταμειακών ροών.

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας στην ολομέλεια του φόρουμ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός· δήλωσε ότι κατανοεί τις ανησυχίες και τις «κραυγές αγωνίας» των επιχειρηματιών για το κόστος δανεισμού, επέμεινε όμως ότι τα οικονομικά θεμέλια της Ρωσίας παραμένουν ακλόνητα.

Στον αντίποδα, ο επικεφαλής της Sberbank, Γκέρμαν Γκρεφ, σχολίασε με νόημα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, ακόμη και αυτός ο πενιχρός ρυθμός ανάπτυξης που εμφανίζει η χώρα αποτελεί «ήδη ένα θαύμα».