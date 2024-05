Οκτώ επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. μέσω πώλησης πλειοψηφικού ποσοστού (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή) στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού.

Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

• ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.

• Κοινοπραξία ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ JET PLAN SHIPPING Co LTD – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

• Κοινοπραξία GPH CRUISE PORT FINANCE LTD – PROMARINE S.A.

• Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. – MSC CRUISES S.A.

• GULFTAINER COMPANY LTD

• IOTC INVESTMENTS S.C.S.

• ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του διαγωνισμού, η οποία αφορά στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου A.E.» (ΟΛΛ Α.Ε.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του Λιμένα Λαυρίου, μέσω Σύμβασης Παραχώρησης που έχει συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο με διάρκεια 60 ετών από την έναρξη ισχύος της (ισχύει μέχρι το έτος 2062).

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης ενδέχεται να παραταθεί και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, πριν από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Προσφορών (Request for Binding Offers) από τους επενδυτές που θα προκριθούν στη B΄ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο λιμένας του Λαυρίου αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής και, λόγω της εγγύτητάς του με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, προσφέρεται ιδιαίτερα για τουριστική ανάπτυξη, με δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής.

Ποιοι είναι οι οκτώ «μνηστήρες» του λιμανιού του Λαυρίου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους στην Ελλάδα με παρουσία, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς, στους τομείς των κατασκευών, της παραγωγής ενέργειας, των παραχωρήσεων, της εξόρυξης, της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων. Μεταξύ άλλων, είναι βασικός μέτοχος στην εταιρεία «International Port Investments Kavala», η οποία αναδείχθηκε πλειοδότρια τον Μάιο 2022 στον σχετικό διαγωνισμό που είχε διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση για 40 έτη του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας.

ΙΝΤΕΡΚΑΤ

Κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία με εξειδίκευση στις κατασκευές κατοικιών και την εμπορία μηχανημάτων. Έχει συμμετάσχει ως υπεργολάβος στην υλοποίηση μεγάλων ιδιωτικών και δημόσιων έργων, για λογαριασμό κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το αεροδρόμιο «Μακεδονία», o αυτοκινητόδρομος E65, τα έργα στον Νέο Λιμένα Πατρών και η υποθαλάσσια Σύζευξη Ακτίου – Πρέβεζας.

GPH CRUISE PORT FINANCE – PROMARINE S.A.

Η Global Ports Holding Plc είναι όμιλος με γραφεία στο Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη και τη Βαρκελώνη και αποτελεί κορυφαίο εμπορικό brand κρουαζιερόπλοιων στον κόσμο, με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο λιμένων κρουαζιέρας που εξυπηρετούν κρουαζιερόπλοια, πλοία, yachts και mega – yachts. Η GPH λειτουργεί 32 λιμάνια κρουαζιέρας σε 19 χώρες. Παρέχει υπηρεσίες σε πάνω από 20 εκατομμύρια επιβάτες. Επίσης, ο όμιλος έχει στο χαρτοφυλάκιό του μια εμπορική λιμενική επιχείρηση που ειδικεύεται στη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων και γενικού φορτίου.

Η ProMarine S.A. δραστηριοποιείται πάνω από 50 χρόνια στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο όμιλος συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο που χρησιμοποιούν ρυμουλκά για την εξυπηρέτηση του στόλου τους. H εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία στον κλάδο της ναυτιλίας στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια ερευνητική ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται αποκλειστικά με την πράσινη τεχνολογία στη ναυτιλία.

GULFTAINER

Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων με έντονη παρουσία στη Μέση Ανατολή και την Αμερική. Το χαρτοφυλάκιο της Gulftainer περιλαμβάνει λιμένες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τις ΗΠΑ, καθώς και δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας.

IOTC Investments

Fund με έδρα το Λουξεμβούργο και παρουσία από την Ευρώπη έως την Ασία που δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορίας, των κατασκευών, των επενδύσεων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μέσων ενημέρωσης. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των υποδομών, της πράσινης ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD

Η Israel Shipyards Industries είναι ένας ισραηλινός όμιλος με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση λιμένων. Διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, το λιμάνι στον κόλπο της Χάιφα.

JET PLAN SHIPPING CO LTD – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Η Jet Plan ειναι μέλος της SEAJETS που σήμερα λειτουργεί έναν από τους μεγαλύτερους στόλους ταχυπλόων παγκοσμίως με 31 ταχύπλοα, 6 συμβατικά και 4 κρουαζιερόπλοια, εξυπηρετώντας συνολικά 50 λιμάνια και περισσότερες από 400 διασυνδέσεις από Πειραιά, Ραφήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Βόλο, Μαντούδι Εύβοιας και Λαύριο με τελικούς προορισμούς τις Κυκλάδες και το Αιγαίο.

Η Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον κλάδο των παραχωρήσεων και μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση παραχώρησης για το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, έπειτα από διαγωνισμό που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αρκετών οδικών αξόνων στην Ελλάδα που λειτουργούν με καθεστώς παραχώρησης.

OLYMPIC MARINE SA – MSC CRUISES

Αποτελεί την εταιρεία που διαχειρίζεται την Olympic Marine στο Λαύριο και προσφέρει υπηρεσίες και παροχές ελλιμενισμού σκαφών και διαχείρισης τουριστικών λιμενικών υποδομών. Διαθέτει σταθερές και πλωτές προβλήτες που μπορούν να φιλοξενήσουν σκάφη, ιστιοφόρα, γιοτ και καταμαράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης σκαφών σε χερσαίο χώρο. Επιπλέον, μια ιδιόκτητη, πλήρως εξοπλισμένη και στελεχωμένη ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα λειτουργεί εντός της Olympic Marine, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης σκαφών.

H MSC Cruises αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο, με ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, τη Νότια Αμερική, την περιοχή του Περσικού Κόλπου και τη Νότια Αφρική. Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία στις περιοχές της Καραϊβικής, της Βόρειας Αμερικής και της Άπω Ανατολής. Η εταιρεία είναι μέλος του ομίλου MSC με έδρα στη Γενεύη της Ελβετίας και απασχολεί περισσότερους από 30.000 εργαζομένους παγκοσμίως.