Tο νέο δρομολόγιο μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας, το οποίο ξεκινά την 1η Ιουλίου, με πέντε πτήσεις την εβδομάδα εγκαινιάζει η TAP Air Portugal .

Οι πτήσεις μεταξύ των πρωτευουσών της Πορτογαλίας και της Ελλάδας θα εκτελούνται με αεροσκάφη Airbus A320neo κατά τους θερινούς μήνες και με Embraer E190 κατά τη χειμερινή περίοδο της IATA.

Από το αεροδρόμιο Humberto Delgado, οι πτήσεις θα αναχωρούν στις 21:30 κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις 03:40 (π.μ.) της επόμενης ημέρας. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι αναχωρήσεις από την Αθήνα θα πραγματοποιούνται στις 04:40 κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στη Λισαβόνα στις 07:15 (τοπική ώρα).

«Η Αθήνα είναι ένας προορισμός που δεν πρέπει να χάσει κανείς, εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη ζωή. Η ελληνική πρωτεύουσα γοητεύει τους επισκέπτες με τη μεγαλοπρεπή Ακρόπολη και τον εμβληματικό Παρθενώνα, τα μουσεία παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς και τις γραφικές γειτονιές, όπως η Πλάκα, γεμάτες καφέ και παραδοσιακά καταστήματα. Ζωντανές αγορές, πανοραμική θέα και μια έντονη πολιτιστική ζωή συμπληρώνουν την εικόνα, καθιστώντας την Αθήνα έναν μοναδικό προορισμό για κάθε ταξιδιώτη.

Από την Αθήνα, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ξεκινήσουν την εξερεύνηση κορυφαίων τουριστικών προορισμών της Ελλάδας, όπως οι Δελφοί με τον φημισμένο Ναό του Απόλλωνα, τα Μετέωρα, γνωστά για τα «αιωρούμενα» μοναστήρια τους, καθώς και κοντινά νησιά όπως η Ύδρα και η Αίγινα, ιδανικά για μια απόδραση δίπλα στη θάλασσα.» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας διατίθενται στο www.flytap.com, καθώς και μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων, με τιμές που ξεκινούν από 119 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων.

Η TAP Air Portugal είναι η κορυφαία αεροπορική εταιρεία της Πορτογαλίας και μέλος της Star Alliance από το 2005. Με ιστορία που ξεκινά το 1945, η TAP Air Portugal έχει ως βάση της τη Λισαβόνα, ένα προνομιακό κόμβο στην Ευρώπη, στο σταυροδρόμι με την Αφρική και τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική.

Η TAP Air Portugal είναι η κορυφαία αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως στις συνδέσεις μεταξύ Ευρώπης και Βραζιλίας. Η εταιρεία προσφέρει περισσότερες από 1.000 πτήσεις την εβδομάδα προς 75 πόλεις, καλύπτοντας 6 αεροδρόμια στην Πορτογαλία, 10 στη Βόρεια Αμερική, 14 στην Κεντρική και Νότια Αμερική, 13 στην Αφρική και 38 στην Ευρώπη (εκτός Πορτογαλίας).

Η πορτογαλική αεροπορική εταιρεία διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως, αποτελούμενο αποκλειστικά από αεροσκάφη νέας γενιάς NEO της Airbus: A320neo, A321neo, A321LR και A330neo, με αυξημένη αποδοτικότητα και μειωμένες εκπομπές ρύπων. Παράλληλα, η TAP διαθέτει 19 αεροσκάφη Embraer στον περιφερειακό της στόλο (TAP Express). Σύμφωνα με την Airlines Ratings, η TAP συγκαταλέγεται στις 20 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως για το 2026.