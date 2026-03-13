Στη μακρινή πόλη της Δυτικής Αυστραλίας, το Ντάρνταναπ, η λογίστρια Νατάσα Ιρλ και η οικογένειά της βιώνουν τις οικονομικές επιπτώσεις από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν.

Οι διακοπές που είχαν προγραμματίσει για πέντε εβδομάδες στην Ευρώπη–ένα “ταξίδι ζωής”–τις οποίες είχαν κλείσει από τον περασμένο Μάιο με την αεροπορική εταιρεία Emirates για Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, Βιέννη και Ρώμη, ανατράπηκαν εξαιτίας του πολέμου και το κόστος του ταξιδιού θα αυξηθεί κατά περίπου 6.100 ευρώ, καθώς θα πρέπει να αλλάξουν τα δρομολόγια ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος από τις επιθέσεις με drones και πυραύλους στη Μέση Ανατολή.

“Ξοδέψαμε δεκάδες χιλιάδες δολάρια γι’αυτές τις διακοπές”, λέει η Ιρλ η οποία πρόκειται να ταξιδέψει αυτό τον μήνα εν μέσω της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής αναταραχής παγκοσμίως μετά την πανδημία.

“Πρέπει να πάρουμε πίσω τουλάχιστον τα μισά χρήματά μας από την Emirates κάποια στιγμή”, λέει.

Με τον Κόλπο να λειτουργεί ως παγκόσμιο σταυροδρόμι για την πολιτική αεροπορία, η σύγκρουση στο Ιράν υπογραμμίζει πόσο γρήγορα ένα πρόβλημα σε μια μόνο περιοχή μπορεί να παραλύσει τα ταξίδια παγκοσμίως, αυξάνοντας τις τιμές, περιορίζοντας τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των επιβατών και ανατρέποντας τα σχέδια διακοπών.

Τα πυρά από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους έχουν συχνά οδηγήσει αεροσκάφη να κάνουν κύκλους πάνω από το Ντουμπάι καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, επηρεάζοντας σοβαρά τον τουρισμό της Μέσης Ανατολής, αξίας περίπου 367 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για την περιοχή.

Συνολικά, οι Emirates, Qatar Airways και Etihad Airways συνήθως μεταφέρουν περισσότερους από τους μισούς επιβάτες μεταξύ Ευρώπης και Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και των γειτονικών νησιών του Ειρηνικού, σύμφωνα με στοιχεία της Cirium, του παγκόσμιου ηγέτη στην ανάλυση δεδομένων αεροπορικής βιομηχανίας και ταξιδιών.

Ο πόλεμος έχει ήδη οδηγήσει στο κλείσιμο μεγάλου μέρους του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής λόγω του κινδύνου πυραύλων και drones, οδηγώντας σε δεκάδες χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων, αναδρομολογήσεις και αλλαγές δρομολογίων παγκοσμίως και διαταράσσοντας τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο 34χρονος Νεοζηλανδός Τζέικομπ Μπράουν, ο οποίος ζει στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, οδήγησε μέσα από την έρημο της γειτονικής Σαουδικής Αραβίας μέχρι το Ριάντ, όπου πήρε αεροπλάνο για το Λονδίνο, αφού η πτήση του με την Qatar Airways από τη Ντόχα προς τη Νέα Ζηλανδία – όπου επρόκειτο να είναι κουμπάρος σε έναν γάμο – ακυρώθηκε.

Το ταξίδι που θα έκανε και θα διαρκούσε λιγότερο από 24 ώρες κατέληξε να διαρκέσει αρκετές ημέρες λόγω κλειστού εναέριου χώρου, πρόσθετου χάους στις πτήσεις, καθυστερήσεων και χαμένων αποσκευών.

«Ήταν αρκετά αγχωτικό να πετάμε από το Ριάντ, αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνο το πρωί είχαν γίνει μερικές αναχαιτίσεις πυραύλων νότια της πρωτεύουσας», είπε.

Ο Αντιτίγια Κουσουάχα, ένας Αυστραλός εργαζόμενος υποστήριξης ατόμων με αναπηρία που ζει στο Όραντζ κοντά στο Σίδνεϊ, έχει κλείσει οικογενειακές διακοπές στο Λονδίνο και το Παρίσι από τις 13 έως τις 29 Απριλίου, με την Emirates μέσω Ντουμπάι. Δεν είναι σίγουρος αν θα πραγματοποιηθούν.

«Βρισκόμαστε σε μεγάλο δίλημμα για το τι να κάνουμε», είπε ο Κουσουάχα, εκτιμώντας ότι μπορεί να χάσει περισσότερα από 10.000 δολάρια αν ακυρώσει το ταξίδι και ότι θα μπορέσει μόνον έπειτα από χρόνια να διαθέσει και πάλι τα χρήματα για να το πραγματοποιήσει.

Ονειρικές διακοπές που έγιναν εφιάλτης

Για την Αυστραλή Κέλι Σμιθ, οι “διακοπές των ονείρων της” στην Ευρώπη στο τέλος Μαρτίου, τις οποίες είχε προγραμματίσει 12 μήνες πριν, μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους επίσης μετατράπηκαν σε “εφιάλτη”. Μάλιστα έχασε περίπου 3.400 ευρώ.

“Εχασα για πολλές μέρες τον ύπνο μου και αγχωνόμουν όταν σκεφτόμουν ότι θα χάσω τις διακοπές των ονείρων μου…και όλα τα χρήματα που είχαμε πληρώσει”, λέει η Σμιθ.

Η Σμιθ περιμένει αποζημίωση από την Emirates κοντά στα 2,5 χιλιάδες ευρώ αφού εξασφάλισε εφεδρικές πτήσεις με την Cathay Pacific και την Qantas για να πετάξει μέσω Ασίας αντί Μέσης Ανατολής.

Ο πόλεμος έχει περιορίσει έναν ήδη περιορισμένο διάδρομο πτήσεων για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, περιπλέκοντας τις επιχειρήσεις για τους παγκόσμιους αερομεταφορείς και εκτοξεύοντας τις τιμές των εισιτηρίων.

Καθώς η σύγκρουση συγκλονίζει τις επιχειρήσεις παγκοσμίως και οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, οι ανησυχίες για το κόστος και τις προμήθειες καυσίμων των αεροσκαφών ασκούν πιέσεις στις αεροπορικές εταιρείες, με πολλές να αυξάνουν τον επίναυλο των καυσίμων και μερικές, όπως η Air New Zealand, να μειώνουν τις πτήσεις.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος δημιουργεί τη μεγαλύτερη αναταραχή στον εφοδιασμό με πετρέλαιο στην ιστορία, ενώ ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να είναι μόνο θέμα εβδομάδων πριν οι αεροπορικές εταιρείες ξεμείνουν από καύσιμα για τα αεροσκάφη τους.

Το Βιετνάμ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι πιθανόν να αντιμετωπίσει ελλείψεις καυσίμων για τα αεροσκάφη του ήδη από τον Απρίλιο λόγω της σύγκρουσης.

Οι «πρωτάρηδες» αποφεύγουν τη Μέση Ανατολή

Στη βρετανική πόλη Μπαθ, ο Τζον Μουρ, 81 ετών, και η σύζυγός του Πολίν – οι οποίοι αυτοαποκαλούνται «πρωτάρηδες στα ταξιίδα» – ξόδεψαν «μερικές εκατοντάδες λίρες» για να αλλάξουν τις πτήσεις τους προς την αυστραλιανή πόλη Μπρίσμπεϊν και αντί με Qatar Airways θα ταξιδέψουν με την Qantas. Θα περάσουν από τη Σιγκαπούρη αντί για τη Μέση Ανατολή.

«Αποφασίσαμε ότι θα προτιμούσαμε να πληρώσουμε επιπλέον για να κάνουμε κράτηση μέσω Σιγκαπούρης, κάτι που δεν αποτελεί εγγύηση, αλλά σαφώς είναι πιθανό να είναι ασφαλέστερο από την τρέχουσα διαδρομή», δήλωσε ο Μουρ στο Reuters.

Για άλλους, η προοπτική αναστάτωσης στα ταξίδια λόγω του πολέμου δεν αξίζει το ρίσκο.

Ο Σούμιτ Σάρμα, ο οποίος ζει στο Σίδνεϊ και εργάζεται στην Westpac Banking Corp., είχε σχεδιάσει να ταξιδέψει με την Etihad Airways με την οικογένειά του στο Ντουμπάι, αλλά άλλαξε τα σχέδιά του αφότου η Etihad επιβεβαίωσε ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

«Αλλάξαμε τα σχέδιά μας από Μέση Ανατολή για Χονγκ Κονγκ», είπε ο Σάρμα, προσθέτοντας ότι τώρα θα πετάξει με την Cathay Pacific και ανυπομονεί να επισκεφθεί με τον γιο του την Disneyland.

Η Σομπάνα Γκοπάλ, ανώτερη σύμβουλος της Alliance Insurance στο Σίδνεϊ, άλλαξε τα ταξιδιωτικά σχέδια της οικογένειάς της για την Κίνα αντί να πετάξει μέσω Ντουμπάι για να φτάσει στην Αυστρία.

«Θα επισκεφθούμε τρεις πόλεις στην Κίνα», είπε η Γκοπάλ.

Η Qantas δήλωσε ότι περισσότεροι επιβάτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη μέσω των ΗΠΑ, άλλων ασιατικών πόλεων και του Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική, χρησιμοποιώντας το δίκτυο συνεργατών της. Η Cathay Pacific του Χονγκ Κονγκ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η αεροπορική εταιρεία βλέπει «δραστικές αλλαγές όσον αφορά τα πρότυπα ζήτησης λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», ενώ η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Ryanair έκανε λόγο για αύξηση στις κρατήσεις προς ευρωπαϊκούς προορισμούς, καθώς οι ταξιδιώτες αποφεύγουν τη Μέση Ανατολή.

Η Lufthansa δήλωσε ότι η ζήτηση για δρομολόγια μέσω Ευρώπης είχε αυξηθεί, με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία να επισημαίνει ότι οι προκρατήσεις για διάστημα 12 μηνών σε πτήσεις προς την Ασία αυξήθηκαν κατά 75% σε ετήσια βάση.