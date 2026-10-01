Σε επικίνδυνο πεδίο τριβής εξελίσσεται η ενεργειακή σχέση ΗΠΑ και Ευρώπης, με την κυβέρνηση Τραμπ να ασκεί έντονες πιέσεις στη Γερμανία και τη Γαλλία για την άμεση αποδέσμευση των στρατηγικών τους αποθεμάτων ντίζελ.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των συνομιλιών, η Ουάσινγκτον διαμηνύει στο Παρίσι και το Βερολίνο πως αν δεν μειώσουν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, θα βρεθούν αντιμέτωπα με ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή κλιμάκωση της τακτικής του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος εξετάζει το μπλόκο στις εξαγωγές προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές στα εγχώρια πρατήρια ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η αμερικανική πλευρά εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια προς τις δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις, θεωρώντας ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για τη διοχέτευση πετρελαιοειδών στην αγορά, ενώ αξιωματούχος των ΗΠΑ υπογράμμισε στο Reuters πως είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να συνεργαστεί για την ενίσχυση της προσφοράς και τη μείωση του κόστους.

Από την πλευρά τους, ευρωπαϊκές πηγές επιβεβαιώνουν ότι η αμερικανική αίτηση αφορά την αποδέσμευση περίπου 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ εντός του επόμενου εξαμήνου.

Η πίεση αυτή βρίσκει την Ευρώπη σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, καθώς η εξάρτησή της από τα αμερικανικά καύσιμα έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και τις σοβαρές διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή λόγω της πολεμικής σύρραξης με το Ιράν.