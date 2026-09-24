Θετικά υποδέχεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) την πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη θεσμοθέτηση νέου νομοθετικού πλαισίου και την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής ψηφιακής εφαρμογής.

Η νέα αυτή υποδομή θα καταγράφει με ακρίβεια το ενεργητικό και το παθητικό κάθε κληρονομιάς, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίζουν υπεύθυνα, έγκυρα και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος το πραγματικό ύψος των οφειλών που συνοδεύουν μια περιουσία.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη κατέστη επιβεβλημένη μετά τη ριζική αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, η οποία ορίζει ότι η ευθύνη του κληρονόμου για τα χρέη του αποβιώσαντος περιορίζεται αποκλειστικά έως το ύψος της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας, προστατεύοντας την ατομική του περιουσία.

Η τομή αυτή στοχεύει στην οριστική εξάλειψη του φαινομένου “Δεν Κληρονομώ”, το οποίο εξελίχθηκε σε βαθιά κοινωνική πληγή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, μόνο ένας σύγχρονος μηχανismus έγκαιρης διαπίστωσης των χρεών μπορεί να καταστήσει λειτουργική τη διάταξη, καθώς χωρίς αυτόν οι κληρονόμοι θα παρέμεναν εγκλωβισμένοι στην αβεβαιότητα αφανών οφειλών, αποφεύγοντας να διαχειριστούν την περιουσία και κινδυνεύοντας να καταστούν αυτόματα υπόχρεοι για το σύνολο των χρεών.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ καταθέτει πρόταση για τη συμπερίληψη μιας κρίσιμης μεταβατικής διάταξης. Ζητά να δοθεί εξάμηνη δυνατότητα αναδρομικής ανάκλησης των αποποιήσεων κληρονομιάς που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Η πρόταση συνοδεύεται από αντίστοιχη προθεσμία καταγραφής και αναβίωσης των χρεών (ακόμη και παραγεγραμμένων, εφόσον δεν είχαν παραγραφεί κατά τον χρόνο της αποποίησης), χωρίς την επιβολή τόκων για το διάστημα που μεσολάβησε.

Στόχος είναι οι πολίτες που εξαναγκάστηκαν σε αποποιήσεις, ιδίως για ακίνητα πρώτης κατοικίας, να αποδεχθούν νόμιμα τις κληρονομιές με το νέο πλαίσιο και να τις δηλώσουν στο Κτηματολόγιο. Μια τέτοια ρύθμιση εκτιμάται ότι θα απελευθερώσει χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα, δίνοντας ουσιαστική ανάσα στην οξεία στεγαστική κρίση.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση στοχεύει στη διαφάνεια, τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και την προστασία των πολιτών.

Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας από διακεκριμένους νομικούς, δικαστικούς λειτουργούς και υπηρεσιακά στελέχη, υπό την προεδρία του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γεωργίου Λέκκα.

Ο νέος σχεδιασμός εδράζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Κεντρική Ψηφιακή Πλατφόρμα Κληρονομιάς: Με μία και μοναδική αίτηση, οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα αποκτούν πρόσβαση σε μια ενιαία πύλη που θα διασυνδέει και θα συγκεντρώνει δεδομένα από τη φορολογική διοίκηση, τα τραπεζικά ιδρύματα, τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία.

Καθολική Απεικόνιση Περιουσιακής Κατάστασης: Η πληφόρηση θα περιλαμβάνει πλήρη φάκελο του ενεργητικού (ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις, εταιρικά μερίδια) αλλά και του παθητικού (οφειλές σε ΑΑΔΕ, e-EFKA, τραπεζικά δάνεια, κάρτες και βεβαιωμένα χρέη προς τρίτους).

Αυστηρά Πρωτόκολλα Ασφαλείας: Όλες οι διαδικασίες άντλησης και προβολής των στοιχείων θα πραγματοποιούνται με πλήρη εναρμόνιση προς τις αυστηρότερες προδιαγραφές προστασίας προσωπικών δεδομένων του ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR.

Με το βήμα αυτό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, εκσυγχρονίζοντας το κληρονομικό δίκαιο και εμπεδώνοντας την αίσθηση ασφάλειας δικαίου στις συναλλαγές των πολιτών.