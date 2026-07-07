Τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για χιλιάδες πολίτες βάζει η εφαρμογή του νόμου 5293/2026, καθώς το Δημόσιο παύει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει το ίδιο στο παρελθόν, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητάς τους.

Το ζήτημα αφορά πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν δοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μέχρι σήμερα, όταν οι άνθρωποι αυτοί επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το κράτος, το οποίο εμφάνιζε δικαιώματα και διεκδικούσε τη γη που τους είχε παραχωρήσει.

Σχολιάζοντας τη νέα ρύθμιση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι με τον νόμο 5293/2026 δίνονται πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Ο ίδιος τόνισε ότι είναι παράλογο να υπάρχουν προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και το κράτος να θυμάται εκατό χρόνια μετά ότι αυτά δεν ισχύουν, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να πάψουν να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, επεσήμανε ότι με τη σχετική εγκύκλιο εφαρμόζεται άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος.

Πρόσθεσε επίσης ότι δίνονται σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρήγορα, με διαφάνεια και χωρίς περιττή ταλαιπωρία, υπηρετώντας την ασφάλεια δικαίου και προστατεύοντας την αγροτική περιουσία.

Η διάταξη του άρθρου 12 του νέου νόμου προβλέπει ρητά ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις απέναντι στους πολίτες, εφόσον εκείνοι κατέχουν τα ακίνητα βάσει παραχωρητηρίων, αγροτικών διανομών, κλήρων ή υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές.

Για την άμεση εφαρμογή της ρύθμισης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο προς τις Διευθύνσεις Πολιτικής Γης και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου τηρούνται τα κτηματολογικά στοιχεία και οι φάκελοι των διανομών.

Η εγκύκλιος καθορίζει με ακρίβεια τις περιπτώσεις που καλύπτονται, τα έγγραφα που αρκούν για την απόδειξη του δικαιώματος του πολίτη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα κινείται η Διοίκηση, ενώ παράλληλα καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να χορηγούν αμελλητί τις βεβαιώσεις που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι.

Στο εξής, κάθε πολίτης που διαθέτει προσωρινό τίτλο, διοικητική πράξη παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετική βεβαίωση θα μπορεί να κατοχυρώνει την ιδιοκτησία του χωρίς να οδηγείται σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες.

Τέλος, με τη νέα ρύθμιση όλες οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται αυτόματα, ενώ προβλέπεται η άμεση διόρθωση των εσφαλμένων πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο, στις οποίες εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης το Ελληνικό Δημόσιο.