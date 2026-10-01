Ισχυρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον προσέλκυσε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εξέπνευσε τα μεσάνυχτα, με τις σχετικές πληροφορίες να επιβεβαιώνουν την κατάθεση προτάσεων από τέσσερις ισχυρούς επιχειρηματικούς φορείς.

Ειδικότερα, στη διεκδίκηση του έργου προσήλθαν οι κοινοπραξίες:

ΟΤΕ – ΤΕΡΝΑ – Neurosoft

Aktor – Nova ICT

Amco – Indigital

QnR – Globiled

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 44.055.805 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και προβλέπει την ανάπτυξη 1.000 σταθερών συστημάτων.

Το νέο δίκτυο στοχεύει στην αυτόματη βεβαίωση κρίσιμων παραβάσεων, όπως η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η αντικανονική χρήση της λωρίδας λεωφορείων, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου ή η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους.

Παράλληλα, τα συστήματα θα υποστηρίζουν την καταγραφή των σημάτων κυκλοφορίας και την άμεση, σε πραγματικό χρόνο μετάδοση των δεδομένων στις αρμόδιες Αρχές.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, μετά την αποσφράγιση των προσφορών, θα ακολουθήσει ο τεχνικός και οικονομικός έλεγχος από την επιτροπή του διαγωνισμού, ώστε να ανακηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος.

Εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις από ενστάσεις, η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται τους επόμενους μήνες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία των πρώτων καμερών στους δρόμους, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί εντός των επόμενων 6 έως 12 μηνών.