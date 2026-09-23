Η φέτα κινδυνεύει να ακολουθήσει την τροχιά που κατέγραψε το ελαιόλαδο τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η ισχυρή ζήτηση και η αύξηση των εξαγωγών συνδέονται με τη μείωση της κρίσιμης πρώτης ύλης, οδηγώντας τις τιμές λιανικής σε ανοδική τροχιά. Οι σφαγές περισσότερων από μισό εκατομμύριο αιγοπροβάτων, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί ακόμη από υγιή ζώα, διαδραματίζουν τον δικό τους ρόλο.

Εάν μάλιστα «βγει από το τραπέζι» του μέσου Έλληνα, όπως έγινε και με ελαιόλαδο είναι καταδικασμένη σε έναν μακρύ χειμώνα μειωμένης ζήτησης και υψηλών αποθεμάτων.

Η φέτα διαχρονικά ήταν ένα φθηνό τυρί για τον φτωχό καταναλωτή των περασμένων δεκαετιών. Αν κάτω από τις παρούσες συνθήκες αγγίξει τα επίπεδα τιμών που κινούνται τα ακριβά τυριά, όπως οι γραβιέρες, θα μειωθεί η ζήτηση, ακόμη περισσότερο.

«Πρώτα θύματα» φαίνεται ότι θα είναι τα συσκευασμένα προϊόντα των μισού κιλό ή των 400 γραμμαρίων. Αντίθετα η βαρελίσια φέτα κρατάει και λογική τιμή και πωλήσεις.

Για τις γαλακτοβιομηχανίες η λύση που ανακαλύπτουν προς το παρόν είναι εκείνη των εξαγωγών, αφού η ελληνική φέτα έχει εγκατασταθεί σε κάποιο βαθμό και τα οικογενειακά τραπέζια των Ευρωπαίων.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΕΔΟΦ), Μιχάλης Σαράντης, μιλώντας στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, υπογράμμισε ότι οι πελάτες του εξωτερικού ζητούν προϊόν, χωρίς να θέτουν ζήτημα τιμής.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η τιμή της φέτας, που σήμερα κυμαίνεται στα 12-13 ευρώ το κιλό, ενδέχεται να φτάσει έως και τα 16 ευρώ, αποδίδοντας τις επικείμενες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής.

Συγκεκριμένα, η τιμή που εισπράττει ο κτηνοτρόφος για το πρόβειο γάλα αναμένεται να αυξηθεί από 1,50-1,60 ευρώ σε 1,80-1,90 ευρώ, επιβάρυνση που θα μετακυλιστεί στο τελικό προϊόν.

Η υποχώρηση της παραγωγής αποτυπώνεται καθαρά στα επίσημα στοιχεία του επταμήνου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026. Οι παραδόσεις πρόβειου γάλακτος μειώθηκαν κατά 7,4% (43.626 τόνοι λιγότεροι), φτάνοντας στους 545.489 τόνους έναντι 589.115 τόνων το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στο γίδινο γάλα η υποχώρηση ήταν ηπιότερη, διαμορφούμενη στο 1,4% (130.148 τόνοι από 132.062 τόνους), με τη συνολική απώλεια να ανέρχεται σε περίπου 45.500 τόνους.

Είναι προφανές ότι, οι τιμές της πρώτης ύλης σημειώνουν σημαντική άνοδο.

Τον Ιούλιο, η μέση τιμή του πρόβειου γάλακτος έφτασε τα 1,5703 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας αύξηση 13,2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (1,3874 ευρώ).

Αντίστοιχα, η μέση τιμή στο γίδινο γάλα αυξήθηκε κατά 10,6%, φτάνοντας τα 0,9708 ευρώ έναντι 0,8775 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η ρίζα της έλλειψης εστράφη στις εκτεταμένες απώλειες ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας των ζωονόσων.

Εκτιμάται ότι έχουν χαθεί 500.000 έως 600.000 ζώα —εκ των οποίων 80.000 μόνο στη Λέσβο— με τον συνολικό αριθμό των προβάτων στη χώρα να υποχωρεί πλέον κάτω από το όριο των 8 εκατομμυρίων.

Παρά τη στενότητα στην προσφορά και την ανάγκη αντικατάστασης του παραγωγικού κεφαλαίου, οι εξαγωγές φέτας κινούνται φέτος αυξητικά κατά 7%, εξαντλώντας τα διαθέσιμα αποθέματα των γαλακτοβιομηχανιών αλλά και «στεγνώνοντας» την εσωτερική αγορά.