Το 2022, καθώς η Ευρώπη εξέρχεται σταδιακά από την πανδημία, ξεκινά η «μεγάλη είσοδος» των φθηνών ασιατικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η τάση αυτή τροφοδοτείται από ένα μείγμα παραγόντων: αρχικά, η πανδημία εκπαίδευσε εκατομμύρια Ευρωπαίους στις διαδικτυακές αγορές, ενώ ταυτόχρονα τα μεγάλα ευρωπαϊκά brands αναβάθμισαν τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα προσφέροντας τα αποθέματά τους σε χαμηλές τιμές.

Παράλληλα, οι κινεζικοί κολοσσοί του λιανεμπορίου εντόπισαν αμέσως την ευκαιρία και άνοιξαν δικά τους e-shops με φθηνά προϊόντα για τη Δύση.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο πληθωρισμός λόγω του πολέμου στην Ουκρανία πίεσε τα εισοδήματα των Ευρωπαίων, ενώ η κατάργηση της φοροαπαλλαγής για δέματα κάτω των 800 δολαρίων στις ΗΠΑ έστρεψε τις κινεζικές εταιρείες ακόμα πιο έντονα προς την Ευρώπη.

Ένας από τους κλάδους που πλήττονται αγρίως είναι αυτός των ενδυμάτων, καθώς η τεράστια διαφορά κόστους καθιστά τον ανταγωνισμό αδύνατο.

Ένα κινεζικό κιμονό κοστίζει 7 ευρώ σε γνωστή πλατφόρμα, ενώ ένα αντίστοιχο ραμμένο στην Ευρώπη μπορεί να φτάσει τα 90 ευρώ

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιβαρύνονται επιπλέον από περισσότερες από 10 κοινοτικές οδηγίες που επιβάλλουν αυστηρά περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής, την ίδια ώρα που τα σύνορα διαπερνώνται καθημερινά από προϊόντα που δεν τηρούν κανέναν κανόνα βιωσιμότητας.

Όπως εξηγεί ο Θεόφιλος Ασλανίδης, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), η κατάσταση επιδεινώθηκε επειδή τα πακέτα αξίας κάτω των 150 ευρώ δεν επιβαρύνονταν με δασμούς.

Από τα 5,9 δισεκατομμύρια δέματα χαμηλής αξίας που εισήχθησαν πέρυσι στην ΕΕ, περίπου το 30% υπολογίζεται ότι περιείχε ρούχα, με εκατομμύρια από αυτά να καταλήγουν στην Ελλάδα.

Η ακριβής ταυτοποίηση της προέλευσής τους είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι κινεζικές εταιρείες χρησιμοποιούν θηριώδεις αποθήκες logistics εντός της ΕΕ —όπως ένα κέντρο 740.000 τ.μ. στην Πολωνία— με αποτέλεσμα τα δέματα να εμφανίζονται ως ευρωπαϊκής διακίνησης.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν μια εκρηκτική άνοδο, καθώς οι αποστολές μικρών δεμάτων κάτω των 150 ευρώ αυξήθηκαν κατά 75% την περίοδο 2022-2023, διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023-2024 φτάνοντας τα 4,7 δισεκατομμύρια, και άγγιξαν τα 6 δισεκατομμύρια πέρυσι, με τη μέση αξία τους να είναι μικρότερη από 9 ευρώ ανά δέμα.

Σε επίπεδο όγκου, η Κίνα κυριαρχεί με 93% και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 2% και οι ΗΠΑ με 1%

Απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, η ΕΕ επιστρατεύει την επιβολή προσωρινού δασμού 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου για τα πακέτα χαμηλής αξίας.

Ο κ. Ασλανίδης θεωρεί το μέτρο σημαντικό, καθώς επιβαρύνει κατά 30% ένα δέμα μέσης αξίας 9 ευρώ και δείχνει την πρόθεση της ΕΕ να αντιδράσει, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων.

Οι έλεγχοι αυτοί κρίνονται απολύτως αναγκαίοι, αφού, όπως είχε επισημάνει και ο ευρωβουλευτής Σαλβατόρε ντε Μέο, ο τεράστιος όγκος των δεμάτων καθιστά δύσκολη την επιτήρηση από τις εθνικές αρχές, επιτρέποντας την είσοδο προϊόντων χωρίς κατάλληλους ελέγχους ασφαλείας.

Ο δασμός θα επιβάλλεται ανάλογα με το είδος των αντικαιμένων στο πακέτο και από τον Νοέμβριο αναμένεται να προστεθούν και «τέλη επεξεργασίας» έως 2 ευρώ ανά δέμα για τη χρηματοδότηση των τελωνείων.

Παρά τις δυσκολίες, το τοπίο φαίνεται να αλλάζει σταδιακά υπέρ των ευρωπαϊκών προϊόντων, επηρεάζοντας θετικά και την ένδυση.

Πέρα από τα τελωνειακά μέτρα, η στροφή της ΕΕ προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και της αυτονομίας αναμένεται να φέρει αλλαγές στους δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς προμηθειών.

Σήμερα, πάνω από το 80% των στολών για τις ένοπλες δυνάμεις στην ΕΕ εισάγεται από τρίτες χώρες.

Η εκτίμηση του ΣΕΠΕΕ είναι ότι τα επόμενα χρόνια οι προκηρύξεις για είδη ρουχισμού του στρατού ή των σιδηροδρόμων θα πριμοδοτούν την ευρωπαϊκή προέλευση.

Αν και στην ΕΕ δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα αναλυτικά στατιστικά, το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ενδεικτικό, καθώς το εκεί υπουργείο Άμυνας παραδέχθηκε πρόσφατα ότι προμηθεύεται μεγάλο μέρος του εξειδικευμένου και γενικού ρουχισμού του απευθείας από την Κίνα.