«Η ενίσχυση των παραμεθόριων περιοχών αφορά και την ίδια την εθνική μας ασφάλεια. Εργαζόμαστε σκληρά γι’ αυτό, διότι θέλουμε να μείνουν τα νέα παιδιά στον τόπο τους, να δημιουργήσουν εκεί την οικογένειά τους και προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να έχουν καλές δουλειές και σωστές υποδομές.

Στον αναπτυξιακό νόμο έχουμε ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις εκεί. Υπάρχει σημαντική πρόοδος», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ERTNEWS.

Υπογράμμισε μάλιστα πως στα δύο πρώτα καθεστώτα – μεταποίηση, παραμεθόριες περιοχές και περιοχές με εισόδημα χαμηλότερο του εθνικού μέσου όρου – υποβλήθηκαν 361 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ.

Προσέθεσε μάλιστα πως «η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί μέσα σε 90 ημέρες και θα ανακοινώσουμε τα επενδυτικά σχήματα που θα στηριχθούν με 300 εκατ. ευρώ, για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη βιομηχανία μας».

Επισήμανε επίσης την ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, και πως μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα υπάρξει ξεχωριστό καθεστώς που θα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με ενίσχυση 150 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για μια πολύ καλή ευκαιρία να εξοικειωθούν οι επιχειρήσεις με την AI και είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε», σχολίασε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην χθεσινή του παρουσία στην Κομοτηνή μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως «έχουμε εντάξει επτά επιχειρήσεις από την περιοχή στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Εκεί βρίσκεται επίσης η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας, με 45 ενεργές επιχειρήσεις».

Για την επιχείρηση Interplast που επισκέφτηκαν, τόνισε πως «απασχολεί 140 εργαζομένους, εξάγει σε 75 χώρες του κόσμου και είναι ταυτισμένη με την καινοτομία, εκπροσωπώντας την αντίληψη μιας οικονομίας πιο παραγωγικής, πιο εξαγωγικής, που προσελκύει νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προοδεύσουν στη ζωή τους».

Τόνισε μάλιστα την πολύ σοβαρή επένδυση της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, μία από τις μεγαλύτερες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως, καθώς θα γίνεται η συγκέντρωση των giga δεδομένων.

«Η επένδυση θα δημιουργήσει 1.600 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός έργων και επενδύσεων θα αγγίξει τα 8 δισ. ευρώ», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης.

Για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35% τα τελευταία έξι χρόνια και τις αυξήσεις που θα υπάρξουν σε όλους από την 1η Ιανουαρίου λόγω μείωσης της φορολογίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

«Θα ψηφιστεί στις 26 Νοεμβρίου, θα οριστούν διοικητής και τρεις υποδιοικητές και σε έξι μήνες θα έχει ολοκληρωθεί. Θα ενισχυθεί με 300 νέους ελεγκτές, σύγχρονα ψηφιακά μέσα και θεσμικό πλαίσιο ώστε να μπορεί να επιτελεί αποτελεσματικά τη δουλειά της προς όφελος των καταναλωτών», τόνισε.

Για τις δημοσκοπήσεις επισήμανε πώς ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης από τη ΝΔ υπάρχει φυσιολογική φθορά, παρ’ όλα αυτά «για πρώτη φορά προηγείται το κόμμα που κυβερνάει με τόσο μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, ενώ και ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός έχει πολύσημαντικό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του». Σ

υνέχισε μάλιστα πως «η δική μου εκτίμηση είναι ότι, αν μελετήσει κανείς τα δεδομένα από το 2009, θα δει πως οι εκλογές κρίνονται τους τελευταίους μήνες, από τα διλήμματα που τίθενται στους ψηφοφόρους. Θα παραμείνουμε το κεντρικό κόμμα των εξελίξεων και τα επόμενα χρόνια».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος σχολίασε τηλεοπτική εκπομπή που αναφέρθηκε στον ίδιο, λέγοντας πως «δέχθηκα μια άθλια συκοφαντική επίθεση που θα ζήλευε ο Γκέμπελς. Οι παρουσιαστές απομόνωσαν δύο λέξεις από μια τοποθέτησή μου σε μια συνέντευξη που παραχώρησα και με παρουσίασαν περίπου ως έναν άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται για τις τιμές και για το τι συμβαίνει. Όλοι πρέπει να σέβονται τη δημοκρατία και τα στοιχειώδη πολιτικά ήθη. Δεν μπορείς να κάνεις υποτιθέμενη κριτική, περιγράφοντας ψέματα, συκοφαντίες και κάνοντας δολοφονία χαρακτήρα. Δεκτή και σεβαστή κάθε κριτική, αλλά πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και όχι σε «Γκεμπελισμούς», όπως αυτούς που δέχθηκα χθες».

Μ. Π.

Πηγή: ΥΠΑΝ