Από τις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13, 20, 27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Πηγή: Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης