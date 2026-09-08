Βελτιωμένες εμφανίζονται οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του ομίλου ManpowerGroup σε 528 Έλληνες εργοδότες.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτη Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης (NEO) διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, αυξημένος κατά 7 μονάδες από το προηγούμενο τρίμηνο, τοποθετώντας τη χώρα στην 35η θέση παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, το 54% των επιχειρήσεων σκοπεύει να διατηρήσει σταθερό το προσωπικό του, το 28% προγραμματίζει προσλήψεις, το 16% αναμένει μειώσεις και το 2% παραμένει αβέβαιο.

Οι τομείς που ξεχωρίζουν

Ο τομέας του τουρισμού, των ξενοδοχείων και της εστίασης ηγείται της εγχώριας αγοράς με δείκτη 37 μονάδων, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο κατά 34 μονάδες.

Παράλληλα, ο δημόσιος τομέας και η υγεία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ετήσια βελτίωση, ενώ οι επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες φτάνουν τις 20 μονάδες, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δύο ετών.

Γιατί οι επιχειρήσεις προχωρούν σε προσλήψεις;

Οι κύριοι λόγοι για την αύξηση του προσωπικού είναι η επιχειρηματική ανάπτυξη (42%), η επέκταση σε νέες δραστηριότητες (27%) και η αναπλήρωση κενών θέσεων (26%).

Στον αντίποδα, η μείωση του δυναμικού οφείλεται σε περιορισμούς προσλήψεων (27%), οικονομικές προκλήσεις (25%) και στην αυτοματοποίηση (24%), η οποία σημείωσε θεαματική αύξηση από το 9% του προηγούμενου τριμήνου.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η κατηγορία «Υπόλοιπη Ελλάδα» καταγράφει ρεκόρ από το 2022 με δείκτη 22 μονάδες, ενώ από πλευράς μεγέθους, οι μεγάλες επιχειρήσεις των 1.000 έως 4.999 εργαζομένων σημειώνουν τις ισχυρότερες προοπτικές με 24 μονάδες.

Διεθνώς, σε δείγμα σχεδόν 40.000 εργοδοτών σε 42 χώρες, ο παγκόσμιος δείκτης απασχόλησης ενισχύθηκε στις 29 μονάδες.

Οι κατασκευές, τα ακίνητα και τα χρηματοοικονομικά καταγράφουν τις υψηλότερες επιδόσεις παγκοσμίως με 36 μονάδες, ενώ η Ινδία (54), η Βραζιλία (53) και ο Παναμάς (49) βρίσκονται στην κορυφή των χωρών με τη μεγαλύτερη διάθεση για νέες προσλήψεις.