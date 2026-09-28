Καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο συνεχίζει να καταγράφει η Ελλάδα, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS.

Ενώ μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να κινηθούν με υποτονικούς ρυθμούς 0,5%-1% το 2026 και 0,7%-1,2% το 2027, η χώρα μας —μαζί με την Ιβηρική Χερσόνησο, τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ορισμένες σκανδιναβικές χώρες— ξεχωρίζει θετικά.

Ο οίκος προβλέπει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% για την Ελλάδα, τόσο για το 2026, όσο και για το 2027.

Παρά τις αβεβαιότητες που τροφοδοτούνται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, η αγορά εργασίας διατηρεί τη δυναμική της. Για την Ελλάδα, η DBRS εκτιμά περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 8,3% για το 2026, και στο 7,8% για το 2027.

Στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, οι οικονομικές αναθεωρήσεις του τρίτου τριμήνου του 2026 εμφάνισαν μεικτή εικόνα.

Οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αφού σημείωσαν πτώση κατά το μεγαλύτερο διάστημα του τριμήνου, κατέγραψαν απότομη άνοδο τον Σεπτέμβριο, εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι, που επηρέασαν την εμπιστοσύνη στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αυξάνονται, ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών και τα επιτόκια πολιτικής περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ΗΠΑ ηγούνται της ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες οικονομίες, ενώ η Ινδία και η Κίνα ξεχωρίζουν στις αναδυόμενες αγορές.

Σύμφωνα με τη DBRS, οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από έναν εντεινόμενο τεχνολογικό ανταγωνισμό, ο οποίος πυροδοτεί ισχυρές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στις ενεργειακές υποδομές, καθώς και στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας.