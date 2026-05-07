Τα Μύδια του Θερμαϊκού «θωρακίζονται» έναντι των υψηλών θερμοκρασιών, μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για τον κλάδο, καθώς τότε θα διανεμηθεί δωρεάν στους παραγωγούς ο πρώτος γόνος μυδιών που θα έχει προκύψει από μια προσεκτική διαδικασία γενετικής επιλογής.

Όλα ξεκίνησαν στις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος του ΑΠΘ στη Θέρμη, λειτουργεί ήδη ένας πρωτοποριακός οστρακογεννητικός σταθμός που φιλοξενεί μύδια, κυδώνια και αχιβάδες, σε ελεγχόμενες συνθήκες με φιλτραρισμένο θαλασσινό νερό.

Η επιστημονική ομάδα, με επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Γιάντση και τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών όπως οι Απόστολος Αποστολίδης και Βασίλης Μιχαηλίδης, εστιάζει στον εντοπισμό εκείνων των γονότυπων που επιδεικνύουν φυσική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον καταστροφές παρόμοιες με αυτές που έπληξαν πρόσφατα τον Θερμαϊκό Κόλπο.

Η πρωτοβουλία, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια, στοχεύει όχι μόνο στην επιβίωση της παραδοσιακής μυδοκαλλιέργειας, αλλά και στη διεύρυνση της παραγωγής με νέα είδη, όπως στρείδια και χτένια, που μέχρι σήμερα δεν παράγονται συστηματικά στη χώρα μας.

Το όραμα των συντελεστών εκτείνεται πέρα από το εργαστηριακό επίπεδο, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός μόνιμου κρατικού οστρακογεννητικού σταθμού, πιθανότατα στις περιοχές της Χαλάστρας ή του Αγγελοχωρίου. Ένας τέτοιος σταθμός θα λειτουργεί ως γέφυρα μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο απευθείας στο πεδίο, εξασφαλίζοντας συνεχή εφοδιασμό με ανθεκτικό γόνο και επιτρέποντας στους οστρακοαλιείς να εργάζονται περισσότερους μήνες τον χρόνο.

Εκπρόσωποι των παραγωγών βλέπουν σε αυτή την προσπάθεια μια ζωτικής σημασίας παρέμβαση, που δίνει ελπίδα για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους σε ένα περιβάλλον που αλλάζει δραματικά, μετατρέποντας τον Θερμαϊκό σε ένα σύγχρονο και αξιοποιήσιμο θαλάσσιο «χρυσωρυχείο».