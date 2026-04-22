Ιδιαίτερη έμφαση στο ιδιωτικό χρέος δίδεται από τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό επιτελείο, προκειμένου φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ευελιξία το συσσωρευμένο βάρος οφειλών, που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν.

Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 νομικά πρόσωπα, με συνολικές οφειλές που φτάνουν τα 95,3 δισ. ευρώ.

Εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις έχει καταστεί σαφές ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αποπληρωμή οφειλών, σε βαθμό ικανό να ξεμπλοκάρει μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας.

Το μοντέλο που επέλεξε ο Κ. Μητσοτάκης στηρίζεται στη ρύθμιση των οφειλών και όχι στη διαγραφή μέρους του βάρους που σηκώνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους ελήφθησαν τα εξής μέτρα:

Η κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού θα μπορεί να αίρεται εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις προς τη φορολογική διοίκηση

Δίνεται πλέον η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, διευκολύνοντας περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους

Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τον Δεκέμβριο του 2023 μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση έως 72 δόσεων, με προϋπόθεση την τακτοποίηση ή ρύθμιση τυχόν νεότερων χρεών

Η έμφαση στο ιδιωτικό χρέος αποτυπώνει την πρόθεση για πιο ευέλικτες λύσεις, σε μια περίοδο όπου η οικονομική αντοχή πολλών πολιτών δοκιμάζεται.