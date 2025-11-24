Σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία επιταχύνει, οι αγορές επανακαθορίζονται και η αβεβαιότητα παύει να είναι εξαίρεση η έννοια της ηγεσίας και του επιχειρείν μετασχηματίζεται.

Αυτό ήταν το πλαίσιο της συζήτησης στο CEO Initiative Forum 2025, με θέμα «Ηγεσία με όραμα στην εποχή της σύγκλισης» με τη συμμετοχή δύο επιχειρηματιών που έχουν χαράξει ξεχωριστό δρόμο στην ελληνική αγορά.

Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της DIMAND, από τους πιο αναγνωρισμένους δημιουργούς έργων αστικής ανάπλασης, και ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Inspiring Earth Group, ένας διεθνής επιχειρηματίας με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση και στις επενδύσεις. Τη συζήτηση συντόνισε η Αναστασία Παρετζόγλου, επικεφαλής του Fortune Greece.

Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος τοποθετήθηκε λέγοντας ότι οι αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες κάνουν μαραθώνιο προκειμένου να διαχειριστούν τα ρίσκα και τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, ώστε τελικά να εξελιχθούν και να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον, όπου οι προκλήσεις εμφανίζονται συνεχώς και συχνά χωρίς προειδοποίηση.

Η πρώτη και σημαντικότερη αρετή είναι η προσαρμοστικότητα, μια δεξιότητα που, όπως τόνισε, πρέπει να καλλιεργείται σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.

Η δεύτερη αρετή είναι η αποδοχή της νέας ταχύτητας: ζούμε σε εποχή όπου θα αντιμετωπίζουμε συνεχώς άγνωστα φαινόμενα.

Τρίτη καθοριστική αξία είναι η ικανότητα συνεργασίας για έναν κοινό σκοπό που ενώνει δημόσια διοίκηση, κοινωνία, επενδυτές και φορείς. Ως επικεφαλής της DIMAND, μιας εταιρείας που έχει συνδέσει το όνομά της με μεγάλα έργα μετασχηματισμού σε αστικές περιοχές, ο Ανδριόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της αστικής ανάπλασης. Το δικό μας στοιχείο καινοτομίας είναι ότι, αντί να φτιάχνουμε απλώς κτίρια, αλλάζουμε περιοχές, σημείωσε, αναφέροντας ενδεικτικά το έργο στο ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, τον Πύργο του Πειραιά και άλλα.

Η αστική ανάπλαση, εξήγησε, δεν είναι τεχνικό έργο. Είναι διαδικασία σύνθεσης: να ενώσεις διαφορετικές απόψεις, ανάγκες και αντιρρήσεις, να δημιουργήσεις κοινό έδαφος και να εξασφαλίσεις συναίνεση. Αυτό είναι ο πυρήνας της δουλειάς μας, είπε, δίνοντας έμφαση στην ανάγνωση και τη γνώση της ιστορίας του τόπου, προκειμένου η ανάπλαση να επιτύχει.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, με διαδρομή που ξεκινά από τη διοίκηση μεγάλων επιχειρήσεων πριν περάσει στην επιχειρηματικότητα, έφερε μια διαφορετική οπτική για το ρίσκο. Γίναμε πρώτα στελέχη διοίκησης και μετά δημιουργήσαμε τις δικές μας επιχειρήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε ότι όταν είσαι στέλεχος ρισκάρεις τον μισθό σου, ενώ όταν είσαι επιχειρηματίας ρισκάρεις την περιουσία σου. Με αυτή τη φράση περιέγραψε τη βαθύτερη αλλαγή ευθύνης και νοοτροπίας που απαιτείται όταν κανείς δημιουργεί κάτι δικό του.

Ο Αντωνόπουλος έθεσε και τις βασικές προϋποθέσεις για έναν επιχειρηματία με διεθνή προσανατολισμό: δικτύωση, ταχύτητα, ικανότητα στην πράξη. Όπως είπε, ένα καλό πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει την ίδια γνώση με ένα δημόσιο, αλλά προσφέρει καλύτερη δικτύωση, και αυτό συχνά κάνει τη διαφορά στον σκληρό ανταγωνισμό του εξωτερικού.

Η εξωστρέφεια, επεσήμανε, δεν είναι επιλογή αλλά προϋπόθεση. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέλυσε πώς βλέπει τη διαχείριση του ρίσκου. Το ρίσκο, είπε, είναι υπολογίσιμο και όχι άλμα στο κενό. Μπορούμε να μελετήσουμε πριν τι συμβαίνει. Παρ’ όλα αυτά, οι εποχές έχουν αλλάξει και τα δεδομένα μεταβάλλονται συνεχώς, κάτι που κάνει τη διαχείριση πιο σύνθετη. Σημαντική ήταν και η τοποθέτησή του για το ελληνικό κράτος.

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδριόπουλος επισήμανε την ανάγκη στην Ελλάδα να διαχωριστεί η πολιτική από τη διοίκηση. Ο κ. Αντωνόπουλος προσέθεσε κάτι που αφορά απόλυτα το μέλλον. Να εμπιστευτούμε τη νέα γενιά. Οι νέοι στην Ελλάδα, είπε, έχουν ταλέντο και αντοχές. Η Ελλάδα είναι μια δύσκολη χώρα για να επιβιώσει κανείς και οι νέοι έχουν εκπαιδευτεί σε αυτές τις δυσκολίες.

Η χώρα, πρόσθεσε, πρέπει να αναγνωρίσει τις ικανότητές τους και να επενδύσει σε αυτές. Ο Ανδριόπουλος συμπλήρωσε ότι οι νέοι χρειάζονται ενθάρρυνση. Πρέπει να τους επιτρέπουμε να τολμούν, να δοκιμάζουν, να σηκώνονται μετά από μια αποτυχία. Μίλησε για την ανθεκτικότητα και για την ανάγκη να επιβραβεύεται ακόμη και μια αποτυχία.

Η συζήτηση στο CEO Initiative Forum 2025 έδειξε ότι η επιχείρηση του αύριο δεν χτίζεται σε σταθερό έδαφος, αλλά μέσα στην αβεβαιότητα. Ο Ανδριόπουλος και ο Αντωνόπουλος, δύο άνθρωποι με διαφορετικές διαδρομές, αλλά κοινή εμπειρία στη δημιουργία, στο ρίσκο και στη διεθνή προσπάθεια, περιέγραψαν έναν κόσμο όπου οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες και πιο εξωστρεφείς.

Σε μια εποχή που τα πολιτικά γίνονται γεωοικονομικά και οι ταχύτητες πολλαπλασιάζονται, οι ηγέτες καλούνται να δείξουν τόλμη, γνώση και αληθινή προσαρμοστικότητα. Το μέλλον δεν είναι δεδομένο, αλλά μπορεί να διαμορφωθεί από όσους τολμούν να το χτίσουν.

Πηγή: ΑΠΕ