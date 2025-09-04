Αισιόδοξοι για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους εμφανίζονται στην πλειονότητά τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης, αλλά σημαντικό είναι επίσης το ποσοστό όσων δηλώνουν λίγο ή καθόλου αισιόδοξοι.

Αναλυτικότερα, απαισιόδοξος για τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του εμφανίζεται ένας στους τρεις ελεύθερους επαγγελματίες, με περισσότερους από τους μισούς (ποσοστό 54,4%) να εκτιμούν ότι η επόμενη περίοδος θα είναι χειρότερη για τις επιχειρήσεις τους, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της Οpinion Poll για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (ΕΕΘ) σε δείγμα 1200 μελών του, με την ευκαιρία των εκατοστών γενεθλίων του.

Την ίδια ώρα ωστόσο, το 24,7% των ερωτηθέντων δηλώνουν πολύ αισιόδοξοι και το 42,9% αρκετά.

Ως βασικά προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αναδεικνύονται με διαφορά η φορολογία με 58,8% και το υψηλό λειτουργικό κόστος με 41,2%. Ακολουθούν η γραφειοκρατία με 25%, η μη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 16,9%, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού με 15.3% και ο εξοπλισμός, αναβάθμιση υποδομών με 2,3% (υπήρχε δυνατότητα για δύο απαντήσεις).

Όταν η ερώτηση εξειδικεύεται στους παράγοντες που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις οικονομικά, πρώτο με διαφορά αναδύεται το φορολογικό (71,7%) και ακολουθούν το ενεργειακό κόστος με 29%, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ( εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π), το ύψος του ενοικίου της έδρας της επιχείρησης με 13%, οι οφειλές για αποπληρωμή τραπεζικών δανείων και καρτών με 5,9% και οι οφειλές προς τους προμηθευτές με 4,7%.

Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων -ποσοστό 84%- απαντούν «ναι» και «μάλλον ναι» στο ερώτημα αν χρειάζεται κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και αντικατάστασή του από ένα αναλογικότερο και πιο δίκαιο σύστημα.

Τα βασικά ευρήματα του πρώτου μέρους της έρευνας (το σύνολό της θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη Τύπου στις 10 Σεπτεμβρίου) είναι τα εξής:

*Το 54,4% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η επόμενη περίοδος δεν θα είναι καλύτερη για την επιχειρηματικότητα και ειδικά την επιχείρησή τους, ενώ το 41,9% πιστεύει ότι θα είναι καλύτερη.

*Σε ό,τι αφορά σύγκριση του φετινού τζίρου μέχρι αυτή την στιγμή, με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, το 31,6% δηλώνει ότι έχει περίπου τον ίδιο κύκλο εργασιών, το 31,2% υψηλότερο και το 30,4% χαμηλότερο. Ως βασικοί λόγοι μείωσης του τζίρου δηλώνονται από τους ερωτηθέντες η ακρίβεια με 55,36% και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος με 45,54% και ακολουθούν ο ανταγωνισμός από τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες με 12,5%, η στροφή σε ψηφιακές αγορές με 5,8% και το παρεμπόριο με 4%.

*Το 92,7% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η αύξηση του μισθολογικού κόστους που υπήρξε χρειάζεται να συνοδευτεί με την άμεση μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών επιβαρύνσεων. Αντίθετη άποψη έχει μόλις το 5,9%.

*Η πλειονότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος. «Πολύ» και «αρκετά αρνητικά» επηρεάζεται το 61,5% , ενώ «όχι ιδιαίτερα» δηλώνει το 37,9%.

*Τέσσερις στους δέκα (ποσοστό 39,8%) δηλώνουν ότι η φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα επέδρασε αρνητικά στις επιχειρήσεις, ενώ το 48,2% ότι η επίδραση ήταν ουδέτερη. Στις ατομικές επιχειρήσεις είναι αρκετά πιο ενισχυμένη η άποψη για αρνητική επίδραση σε ποσοστό 46,5%, ενώ ουδέτερη χαρακτηρίζει την επίδραση το 43,6%.

«Άμεση ανάγκη για ριζικές αλλαγές»

«Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είναι αποκαλυπτικά και επιβεβαιώνουν πλήρως τις θέσεις που έχουμε διατυπώσει εδώ και καιρό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού μας βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνει απαισιόδοξη για τη βιωσιμότητά της. Αυτό υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη για ριζικές αλλαγές.

Τα ευρήματα της έρευνας δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία, αλλά η ζωντανή αποτύπωση της εικόνας της αγωνίας χιλιάδων επαγγελματιών. Ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, καλούμε την Πολιτεία να τα λάβει σοβαρά υπόψη της και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Όχι ως χάρη, αλλά ως ανταπόδοση για την υπευθυνότητα και την υπερπροσπάθεια των μικρομεσαίων και των ελευθέρων επαγγελματιών, για όσα προσέφεραν στις διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας 15ετίας. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο» δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερελής.