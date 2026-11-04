Τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και την προάσπιση των θετικών επιδόσεων υποδεικνύει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) ως τον θεμελιώδη όρο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μετάβαση σε μακροχρόνια αναπτυξιακή τροχιά.

Στη φθινοπωρινή του έκθεση για το 2026, το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι αυτή η πειθαρχία αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό για τη δημιουργία του αναγκαίου περιθωρίου ελιγμών που επιτρέπει την ουσιαστική προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αποκλιμάκωση χρέους

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα καταγράφει σταθερή πρόοδο με μέσο ρυθμό επέκτασης πλησίον του 2%. Συγκεκριμένα, το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 2,1% το 2025 και κατά 1,9% στο πρώτο μισό του 2026, με το ΕΔΣ να προβλέπει μεγέθυνση 1,9% για το σύνολο του τρέχοντος έτους και 2,0% για το 2027, επιδόσεις που υπερβαίνουν τον μέσο ευρωπαϊκό ρυθμό.

Ανάλογη βελτίωση παρουσιάζουν και τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη. Το δημόσιο χρέος περιορίστηκε κατά 9,4 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2025 και αναμένεται να αποκλιμακωθεί κατά ακόμη 7,9 μονάδες εντός του 2026. Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,6% του ΑΕΠ φέτος και στο 3,3% το 2027.

Οι θετικές αυτές καταγραφές επιτεύχθηκαν παρά τα μέτρα ανάσχεσης του ενεργειακού κόστους, χάρη στη διατηρούμενη ανάπτυξη, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, την πάταξη της φοροδιαφυγής και την αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας που περιορίζει τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δανεισμού.

Τα «καμπανάκια» για μεταρρυθμίσεις, Ταμείο Ανάκαμψης και ενέργεια

Εντούτοις, το Συμβούλιο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για σειρά χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως η υποτονική παραγωγικότητα της εργασίας, τα περιορισμένα επίπεδα ιδιωτικής αποταμίευσης, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και οι επενδύσεις που υπολείπονται των ευρωπαϊκών προτύπων.

Ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα συνιστά η επικείμενη εξάντληση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη διαφύλαξης της επενδυτικής ροής και μετά το πέρας του προγράμματος.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται η επανεμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων το 2026 υπό το βάρος των ανατιμήσεων στην ενέργεια, με ορατό τον κίνδυνο διάχυσης του κόστους σε ευρύτερα αγαθά και παγίωσης του πληθωρισμού.

Αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις

Υπό το πρίσμα αυτό, το ΕΔΣ συστήνει αυστηρή συγκράτηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών εντός του προβλεπόμενου πλαισίου. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, η χώρα οφείλει να διασφαλίσει τα κεκτημένα και να θωρακιστεί απέναντι σε γεωπολιτικές αναταράξεις, εισαγόμενες ανατιμήσεις που ροκανίζουν τα εισοδήματα, αυστηρότερες διεθνείς συνθήκες δανεισμού και την απόσυρση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, διατηρώντας ακέραια την αξιοπιστία της και τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.