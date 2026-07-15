Έναν τολμηρό και καινοτόμο τρόπο για τη συγκέντρωση πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτείνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχωρεί στο POLITICO.

Η πρότασή του εστιάζει στον ευρωπαϊκό συντονισμό των δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων και την ανακατεύθυνση των ιδιαίτερα προσοδοφόρων εσόδων τους προς τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στρατηγικές επενδύσεις και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, πρόκειται για μια «τηλεπικοινωνιακή πολιτική αλά Ντράγκι», η οποία πατά πάνω στο όραμα του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού για την άρση του κατακερματισμού των εθνικών αγορών και την αντιστροφή της οικονομικής παρακμής της Ευρώπης μέσω της εναρμόνισης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Η υφιστάμενη κατάσταση στις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο σύστημα εθνικών διαδικασιών αδειοδότησης, με τα έσοδα να καταλήγουν απευθείας στους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ένωσης του κλάδου Connect Europe, οι πάροχοι έχουν δαπανήσει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2020 για άδειες φάσματος.

Η πρακτική αυτή δέχεται έντονη κριτική επί σειρά ετών, καθώς θεωρείται ότι στερεί πολύτιμους πόρους από τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, με τον πρώην Επίτροπο Τιερί Μπρετόν να έχει χαρακτηρίσει το φάσμα συχνοτήτων ως τη «χρυσοφόρα αγελάδα» των εθνικών κυβερνήσεων.

Στον αντίποδα αυτής της λογικής, ο κ. Πιερρακάκης προτείνει την υιοθέτηση ενός μοντέλου που βασίζεται στην ελληνική εμπειρία του 2020, όταν η χώρα μας κατεύθυνε το 25% των εσόδων από τις δημοπρασίες φάσματος σε ένα πρωτοποριακό ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος 5G.

Το σχέδιο του επικεφαλής του Eurogroup προβλέπει την κατανομή του 75% των εσόδων των δημοπρασιών στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης) και του υπόλοιπου 25% σε ένα ειδικό επενδυτικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας νέος «ίδιος πόρος» για την ΕΕ, προσφέροντας διέξοδο στις σκληρές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ, ο οποίος κρατά διχασμένα τα κράτη-μέλη ανάμεσα στους «φειδωλούς» και τους υποστηρικτές των αυξημένων δαπανών.

Πέρα από το καθαρά οικονομικό σκέλος, ο Έλληνας υπουργός συνδέει την πρότασή του με τη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών βιομηχανικών πρωταθλητών και τη μείωση της τεχνολογικής εξάρτησης της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει, ακόμη και πριν από τη συζήτηση για τη διαχείριση των εσόδων, ο ίδιος ο συγχρονισμός των δημοπρασιών και η προσέγγιση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών αποτελούν τεράστια νίκη με αυταπόδεικτη αξία για τους παρόχους.

Η ιδέα αυτή έρχεται να προστεθεί στη δυναμική που έχουν δημιουργήσει οι πρόσφατες εκθέσεις των Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέττα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αλλά και οι προσπάθειες για την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η πρόταση αυτή θα τροφοδοτήσει γόνιμα τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034.

Επισημαίνοντας ότι πολλοί ομόλογοί του έχουν ήδη υποδεχθεί θετικά τη βασική φιλοσοφία του σχεδίου, τόνισε ότι το επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση μιας συγκεκριμένης μελέτης επιπτώσεων, η οποία θα επιτρέψει τη μετάβαση σε μια πιο αναλυτική και διεξοδική φάση συζητήσεων.