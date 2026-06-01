Σε τροχιά ισχυρής ανόδου βρέθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, δεχόμενες ώθηση από την είδηση ότι το Ιράν αποφάσισε να παγώσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, σε μια χρονική συγκυρία όπου η αγορά ήταν ήδη επιβαρυμένη από την ένταση του Σαββατοκύριακου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, στις 16:05, η τιμή του Brent για τα συμβόλαια παράδοσης Αυγούστου, σημείωνε άνοδο κατά 6,60%, φτάνοντας στα 97,13 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό (West Texas) για παράδοση Ιουλίου, κατέγραφε κέρδη ύψους 7,62%, διαμορφούμενο στα 94,02 δολάρια.

Στον «πάγο» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα, το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο πρόκειται για μέσο με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της χώρας σταματά κάθε ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον μέσω τρίτων, ως αντίδραση στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Μάλιστα, πηγές αναφέρουν πως η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συζητήσεων, εάν προηγουμένως δεν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής ομάδας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και επανεκλεγείς Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, είχε επίσης στείλει προειδοποιητικό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, μέσω της πλατφόρμας «Χ». Για την ακρίβεια, επέρριψε ευθείες ευθύνες στις ΗΠΑ για το σαμποτάρισμα των προσπαθειών αποκλιμάκωσης, αναφέροντας: «Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ, αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας εκ μέρους των ΗΠΑ. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος είχε επίσης προειδοποιήσει μέσω του Χ, τονίζοντας: «Η ισχύουσα εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητα εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου».