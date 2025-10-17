Ένας νέος κύκλος αξιολογήσεων του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας ξεκινά αργότερα απόψε με την Standard & Poors να αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδος σε ΒΒΒ.

Βεβαίως, θετική εξέλιξη θα μπορούσε να εκληφθεί και η αναβάθμιση των προοπτικών της οικονομίας από ουδέτερες σε θετικές, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει πόσο πιθανό είναι κάτι τέτοιο.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη αναμένεται να λάβει στις 7 Νοεμβρίου 2025 ο Γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope ο οποίος έχει κατατάξει την Ελλάδα στην κατηγορία BBB με σταθερές προοπτικές και στις 14 Νοεμβρίου 2025 η Fitch που βαθμολογεί την Ελλάδα σε BBB- με θετικές προοπτικές γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για μία αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Τελευταίος θα εκφραστεί ο οίκος με την μεγαλύτερη βαρύτητα, που δεν είναι άλλος από την Moody’s.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω τα ελληνικά ομόλογα πάντως και σήμερα αποδείχθηκαν ανθεκτικά, παρόλο που στις ομολογιακές αγορές της ευρωζώνης επικράτησε σήμερα νευρικότητα. Το 10ετές ομόλογο αναφοράς συνεχίζει να διαπραγματεύται με περιθώριο χαμηλότερο του 0,7% έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου.

Πιο αναλυτικά στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος παρατηρήθηκε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον καθώς καταγράφηκαν συναλλαγές 222 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 146 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 3,21% έναντι 2,58% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,63%.

Μ. Παπανίδης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ