Περιορισμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη αναμένεται να παραμείνει η δανειακή στρατηγική του Ελληνικού Δημοσίου για το 2027, με τις νέες εκδόσεις ομολόγων να διατηρούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με τα φετινά.

Σύμφωνα με το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, η απόφαση αυτή βασίζεται στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα της χώρας και στις συγκρατημένες χρηματοδοτικές ανάγκες, οι οποίες έχουν συμπιεστεί ως αποτέλεσμα των διαδοχικών πρόωρων αποπληρωμών.

Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2026 το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου περίπου 7,5 δισ. ευρώ μέσω εκδόσεων ομολόγων, διατηρώντας σταθερή και αξιόπιστη παρουσία.

Το ντόμινο των πρόωρων αποπληρωμών

Η μείωση των υποχρεώσεων της χώρας επιταχύνθηκε εντυπωσιακά μέσω μιας σειράς στρατηγικών κινήσεων:

GLF (Greek Loan Facility): Το καλοκαίρι του 2026 ολοκληρώθηκε η πέμπτη πρόωρη αποπληρωμή ευρωπαϊκών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους 6,943 δισ. ευρώ (με πλήρη εξόφληση των λήξεων 2033 και 2034, καθώς και αναλογική εξόφληση δανείων του 2029 και του 2035). Για την αποπληρωμή των δανείων GLF την τριετία 2024-2026 εξαντλήθηκε πλήρως το αποθεματικό προσόδων από τις αγορές κεφαλαίου (cash buffer) ύψους 1,69 δισ. ευρώ. ΕΤΧΣ / EFSF: Στις αρχές Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώθηκε η πρόωρη εξόφληση δανείων ύψους 2,5 δισ. ευρώ προς τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Προαγορά Ομολόγων: Πριν από τη λήξη του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η προαγορά ομολογιακού δανείου του Δημοσίου ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο έληγε τον Δεκέμβριο του 2027.

Θεαματική αποκλιμάκωση του χρέους

Οι παραπάνω παρεμβάσεις οδηγούν σε ουσιαστική συρρίκνωση του Χρέους της Κεντρικής Διοίκησης:

2025: Διαμορφώθηκε σε 406,181 δισ. ευρώ ή 163,5% του ΑΕΠ.

2026: Εκτιμάται σε 411,579 δισ. ευρώ ή 157,1% του ΑΕΠ (μείωση κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες).

2027: Προβλέπεται να υποχωρήσει στα 406,252 δισ. ευρώ ή 147,9% του ΑΕΠ, καταγράφοντας επιπλέον μείωση κατά 9,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι βασικοί στόχοι της δανειακής στρατηγικής

Η στρατηγική του ΟΔΔΗΧ εστιάζει στη διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας της Ελλάδας στις αγορές με εκδόσεις υψηλής ρευστότητας, στη διατήρηση της εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσης του χαρτοφυλακίου και στη περαιτέρω συμπίεση των περιθωρίων δανεισμού (spreads), ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της χώρας ως τυπικού εκδότη της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, αξιοποιούνται οι ευκαιρίες στο βραχυχρόνιο τμήμα της ευρωπαϊκής καμπύλης, ενώ διατηρούνται οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για πλήρη αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου (σε δάνεια εκτός ευρώ) και διατήρηση της υψηλής αναλογίας χρέους σταθερού επιτοκίου.

Κεντρικός πυλώνας παραμένει η συνέχιση των πρόωρων αποπληρωμών των διμερών δανείων του επίσημου τομέα με χρήση και των ταμειακών διαθεσίμων, με στόχο την πλήρη εξόφλησή τους τουλάχιστον μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική τους λήξη, δηλαδή το αργότερο έως το 2031.